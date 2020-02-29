Предложение в интернете: в Литве за небольшую плату берут на себя чужие штрафы за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение ПДД – неприятная тема для всех без исключения, неважно, какого размера штраф был назначен. Находчивые жители Литвы решили перекупить штрафы, назначенные другим людям. За услугу они берут не только наличные, но и долговые расписки.

В редакцию портала Delfi прислали фотографию из Facebook. На ней - человек, который, не скрывая ни лица, ни имени, предлагает купить чужие штрафы за ПДД.

"Ты получил штраф за нарушение ПДД? За превышение скорости? Не хочешь его платить? Жалко лишиться прав? Напиши мне, могу взять твой штраф на себя за соответствующую плату. Могу принять и долговые расписки", – писал автор объявления.

Он подчеркну, что все серьезно, это не обман.

Internete sklando pasiūlymai parduoti baudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus Foto: DELFI

Источник Delfi, поделившийся информацией, отметил, что интересовался объявлением и связывался с автором.

Тот объяснил ему всю схему. Оказывается, человек получает протокол о нарушении ПДД, в нем – лицо водителя неясное, видны только номера, поэтому вину может взять на себя автор предложения.

Мало того, он согласен подтвердить договоренность у нотариуса и другими удобными для водителя способами. Плата за услугу небольшая – около 30% размера штрафа.

По словам источника Delfi, подобные ситуации нередкие. Такие люди зачастую нигде не работают и сидят в долгах, к ним постоянно ходят коллекторы. Такому человеку чужой штраф не помешает, а заработок гарантирован.

В ответах Литовской дорожной полиции сказано, что такие случаи, когда вину за нарушение ПДД берет на себя другой человек, бывают.

По словам стражей порядка, расследование завершают тогда, когда оплачивают штраф. В протоколе сказано, что получивший его человек в течение 30 календарных дней может сообщить, что ПДД совершил не он, а другой человек.

"В таком случае можно провести проверку, например посмотреть фотографию", – отмечают стражи порядка.

По их словам, если установят, что владелец авто лжет, то будет решаться вопрос его привлечения к административной ответственности.

По данным полиции, в 2019 г. за ПДД было назначено 23,8 млн. евро штрафов, а взыскали – 5,08 мн. евро.

Адвокат Арнас Палюкенас сказал Delfi, что если человек берет на себя чужую вину по собственному желанию, то есть немного способов привлечь его к ответственности.

"Ответственность за дачу ложных показаний можно требовать у свидетелей, пострадавших, поскольку они дают клятву, обещают говорить правду. Если человек сам согласен взять на себя ответственность, то его к ответственности не привлечешь, кроме того, клятву с него не возьмешь", – сказал юрист.

Однако он сказал, что расследовать такие случаи полиция может без особого труда.

"Если полиция заметит, что один и тот же человек ездит и на очень дорогих, и на дешевых автомобилях по разным районам Литвы, а автомобили принадлежат разным владельцам, при этом у самого человека никакого имущества нет, разве тут сложно выяснить правду? В таком случае мы говорим не только о даче показаний, но и обо всей схеме, как берут деньги. Очевидно, что в таком случае можно привлечь к ответственности", – сказал Палюкенас.

Конечно, полиция может говорить, что у нее есть более серьезные дела, но, по мнению адвоката, нужно расставить приоритеты, и назвать их, поскольку мощности для расследования таких случаев есть.

"Если это неважно, конечно, по статистике, расследование нарушений 100-процентное, можно поставить галочку - протокол составлен, нарушитель выявлен. Да, со стороны кажется, что полицейский работает хорошо, но может он составил сотни протоколов человеку, который по всей Литве ездит на разных машинах и у него нет денег, поэтому штрафы с него так и не взыскивают", – сказал собеседник.