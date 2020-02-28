Инцидент в Вильнюсе: муж заподозрил у жены коронавирус и запер ее в ванной

Хаос из-за коронавируса в Литве достиг небывалого уровня - полиции приходится реагировать на абсурдные сообщения.

Вильнюсская полиция информировала Delfi, что 26 февраля поступило необычное сообщение – мужчина запер свою жену в ванной, поскольку заподозрил у нее коронавирус.

По предварительным данным, в 20.35 ч. было получено сообщение о том, что на ул. П.Вилейшё, в Антакальнисе, муж закрыл жену в ванной и не выпускал оттуда.

Полиция выяснила, что мужчина закрыл жену в ванной, поскольку заподозрил, что она больна коронавирусом.

Мужчина сказал полицейским, что его жена вернулась домой и рассказала, что общалась с гражданами Китая, живущими в Италии, поэтому испугался, что она могла заразиться коронавирусом.

По предварительным данным, муж закрыл жену в ванной, поскольку так ему посоветовали сделать врачи. Мужчина сказал, что он сообщил о том, что жена общалась с иностранцами, а те сказали, изолировать жену.

Мужчина выполнил распоряжение - закрыл жену в ванной. Потом выяснилось, что его волнения были напрасными.