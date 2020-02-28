Прогноз на месяц настраивает на оптимистический лад: март удивит не только теплом

Март в Литве в этом году, согласно прогнозам будет теплее и суше, чем обычно, сказали специалисты Литовской гидрометеорологической службы.

"Согласно прогнозам, температура во второй половине марта будет на 2°C выше климатической нормы. Если смотреть на весь месяц, то температура будет на 2,5 градуса выше обычной, обычная составляет 0,4 градуса.

Предполагают, что как в конце месяца, так и на протяжении всего месяца количество осадков будет на 15% меньше обычного. Если обобщить, можно сказать, что март будет теплее и суше, чем обычно", – сказали специалисты.

Они обратили внимание на то, что и декабрь, и январь этой зимой были теплее обычного (январь был на 6 градусов теплее). Кроме того, январь этого года был первым январем, когда на протяжении всего месяца снежный покров ни разу не задержался больше чем на сутки.

Первые две декады февраля этого года тоже были теплее обычного (на 5-7 градусов выше). По словам специалистов, похоже, что и весь февраль войдет в историю, как один из самых теплых за всю историю наблюдения за погодой, а последняя декада февраля будет 14-я по счету самая теплая декада подряд в Литве.

С 1961 г. для наших дней:

• Самый теплым март выл зафиксирован: в 2007 г. – 5 градусов; 1990 г. – 4,6 градуса; в 2014 г. – 4,4 градуса.

• Самый холодный: в 1987 г. -5,4 градусов; в 1963 г. –5,3 градусов и в 1962 г. –5,1 градусов.

• Самая низкая суточная температура в марте была зафиксирована в Варене 8 марта 1964 г - это было -37,5 градусов.

• Самая высокая суточная температура в марте была зафиксирована в Кибартай 30 марта 1968 г., - 21,8 градусов тепла.