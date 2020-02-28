По подозрению в коронавирусе двоих мужчин из Кедайняй доставили в Каунас

В пятницу после обеда около Кедайняйской поликлиники наблюдалась суета. Приехала скорая и увезла двоих мужчин. Медики были в специальной защитной одежде, пишет rinkosaikste.lt.

Согласно официальным данным, в течение 24 часов выяснится, больны ли мужчины коронавирусом.

Директор Кедайняйской поликлиники Аудроне Римкявичене подтвердила, что двое мужчин были доставлены в Каунас. Она сказала, что ничего необычного не произошло, просто врачи выполняют необходимые требования.

"Это касается тех случаев, которые требуют проверки. Один мужчина вернулся с Филиппин, другой из Германии. Их отправили в Каунас", – сказала Римкявичене.

Врачи просят жителей Кедайняй не паниковать. Минздрав напоминает, что в случае с жителями, которые не ездили в страны, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19 и которые не контактировали с больными, придерживаться специальных требований безопасности не надо.

Если же в течение двух недель после поездки в зоны, где были зафиксированы очаги вируса COVID-19, то надо звонить по номеру 112 и в точности выполнять требования врачей.