Вернувшиеся полупустым самолётом из Милана литовцы прошли дезинфекцию

Дезинфекция рук, измерение температуры и предложение получить временную нетрудоспособность – такими мерами были встречены литовцы, вернувшиеся в пятницу полупустым самолётом из Милана в Вильнюс.

"После посадки дезинфицировали руки, спросили, хотим ли получить временную нетрудоспособность – если есть желание, можно на месте заполнить формуляр и получить эту нетрудоспособность. Измеряют температуру и еще дают флаер", – сказала BNS 50-летняя жительница Каунаса Рима Гельжинене.

Она вместе с семьей каталась на лыжах в городе Ливиньо, что в итальянском регионе Ломбардия. По возвращении в Литву семье тоже было предписано предоставить контактные данные.

Возвращающихся из Италии и других стран с риском коронавируса в аэропортах Литвы встречают волонтёры Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Министр здравоохранения в пятницу объявил, что вскоре их должны сменить военнослужащие, которые будут собирать данные прибывающих в Литву.

Компания Lietuvos oro uostai утверждает, что в последние дни стала дополнительно дезинфицировать помещения.

"Мы стали намного чаще чистить дезинфицирующими средствами общие помещения, поверхности. У наших работников есть все необходимые рекомендуемые средства защиты", – сказал в пятницу BNS представитель Lietuvos oro uostai Марюс Зелянюс.

"На следующей неделе планируются дополнительные учения для всех работников. В прошлом месяце проводились такие учения", – добавил он.

Первый случай коронавируса был установлен в ночь на пятницу у женщины 39 лет, которая на этой неделе вернулась из Италии. Она изолирована в больнице Шяуляй.

Во всем мире уже зафиксировано более 2,8 тыс. смертей от китайского коронавируса, в общей сложности зафиксировано более 83 тыс. случаев.