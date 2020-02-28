Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют

В среду правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой распространения коронавируса, стали обсуждать возможность отказа от проведения массовых мероприятий.

В четверг после обеда Центр по чрезвычайным ситуациям решил не отменять матч на арене "Жальгирис", ярмарку Казюкаса 6–8 марта и торжества по случаю 11 марта, только рекомендовал избегать их посещения.

Организаторы ярмарки спокойно готовятся к мероприятию. Из опасений от участия отказались лишь несколько участников.

В пятницу глава Центра по чрезвычайным ситуациям министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что согласно новым рекомендациям советуют не объявлять и не планировать никакие новые массовые мероприятия: "Их не отменяют, но рекомендуют не планировать новые. Все остальные меры, как и во время эпидемии гриппа".