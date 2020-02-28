Правительство привлечет военных для контроля в аэропортах и на границе, а в Шяуляй будут отменены мероприятия

BNS ru.DELFI.lt

С целью предотвращения распространения нового типа коронавируса в Литве, в пятницу правительство решило привлечь военных для контроля в аэропортах и на границе, а также рекомендовало отозвать массовые мероприятия в городе Шяуляй и в этом районе, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

После заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр сказал, что военные в аэропортах будут собирать контакты людей, прибывающих из регионов, затронутых вирусом. "Будут привлечены военные, чтобы не было проблем или перебоев в аэропортах, если потребуется, то и на пограничных контрольно-пропускных пунктах (...). У людей, прибывающих из зон вспышки вируса, будут браться контактные данные", – сказал журналистам А. Верига. Статьи по теме: Вернувшиеся из Италии жители хотят провериться на коронавирус, но не могут: почему? Мэр Вильнюса о первом случае заболевания короновирусом в Литве: если чувствуете риск - работайте из дома В городе Шяуляй и в Шяуляйском районе предлагается отозвать массовые мероприятия с учетом того, что в пятницу в городе был подтвержден случай заражения коронавирусом. В других самоуправлениях Литвы пока не предлагается отзывать массовые мероприятия, но есть призыв не планировать новых. "В масштабе страны есть рекомендация не планировать никаких новых публичных мероприятий (...). Для города Шяуляй и района будут сформулированы рекомендации отказаться от массовых мероприятий", – сказал министр. Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов с людьми других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице. Ее близкое окружение находится на обследовании.

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