История осужденного за избиение девушки подростка не закончилась: прокуратура обжалует постановление суда

27 февраля Таурагский участковый суд вынес решение по уголовному делу о жестоком избиении и попытке изнасилования несовершеннолетней девушки. Прокуратура заявила, что постановление суда будет обжаловано. Прокурор просил суд назначить осужденному реальное лишение свободы, однако суд такое решение не вынес.

Это преступление было совершено в мае 2019 года. Сейчас уже 17-летняя девушка все еще находится под присмотром врачей. Физические травмы лечатся, но гораздо сложнее, по словам адвоката Миндаугаса Василяускаса, обстоят дела с психологическими травмами. Девушку воспитывает отец, ее мать умерла. Осужденный - сын политика из Юрбаркаса, титулованный спортсмен.

27 февраля судья Таурагского участкового суда Гражина Гуджюнене объявила, что юношу приговорили к трем годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Моральный ущерб, нанесенный девушке и ее отцу, оценили в 12 000 евро. Часть этих денег семья осужденного уже выплатила. Семья осужденного выплатила и материальные расходы на лечение - почти 4000 евро.

Клайпедская окружная прокуратура попросит суд высшей инстанции отменить постановление Таурагского участкового суда об отсрочке наказания.

"В решении суда нет анализа характера и опасности тяжких сексуальных преступлений, жестокой попытки сломить сопротивление жертвы – брутального физического насилия, которое привело к долгосрочным проблемам со здоровьем и аргументов, на основе которых сожаление агрессора признали искренними, что оказывает существенное воздействие на назначение наказания с отсрочкой реального лишения свободы", – сказал заместитель главного прокурора Клайпедского округа Аурелиюс Станисловайтис.