Представитель Макрона по диалогу с Россией провел консультации в Вильнюсе

В четверг в Вильнюсе представитель президента Франции Эммануэля Макрона по стратегическому диалогу с Россией Пьер Вимон провел консультации с литовскими политиками и дипломатами.

Представитель встречался с советником президента по внешней политике, побывал в правительственной канцелярии, в МИД, Министерстве обороны и пообедал с членами парламента, сообщили BNS дипломатические источники.

П. Вимон не общался с литовскими СМИ.

В конце прошлого года Э. Макрон поручил опытному дипломату П. Вимону заняться восстановлением стратегического диалога между Европой и Россией.

Французский президент предлагает Европе, оставаясь требовательной и придерживаясь своих принципов, вновь вступить в стратегический диалог с Россией.

Литва не разделяет такую позицию и призывает изолировать Россию до тех пор, пока она не изменит своего агрессивного поведения на соседних территориях и на Ближнем Востоке.