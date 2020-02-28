Врачи оставили больную женщину на произвол судьбы: отказались везти в больницу и осмотреть ее на дому

Жители Литвы, которые всю жизнь работали и платили налоги, не могут быть уверены в том, что в случае серьезных проблем со здоровьем не будут оставлены на произвол судьбы. Такое случилось с одной пожилой жительницей Радвилишкиса. Если бы не упорство соседей, одинокая женщина уже, вероятно, оказалась бы на том свете.

Две недели назад 68-летняя Станислава П., которая живет в Радвилишкисе, на ул. Капу, тяжело заболела. Она не вставала в постели, не ходила. Соседи вызвали скорую. Врачи приехали, осмотрели женщину, дали ей лекарство, но в больницу не увезли, сказали, что не могут забрать ее без направления врача.

Семейный врач Станиславы П. Эляна Петрайтене отказалась ехать домой к пациентке, несмотря на то, что та не могла ходить, велела прийти в поликлинику. Как это могла сделать одинокая женщина, которая не может ходить, врача не интересовало. Без направления врача женщину не забирали в больницу. Врач сказала, что не поедет к пациентке на дом, поскольку у нее много работы.

Через трое суток после первого вызова скорой, соседи поняли, что без вмешательства врачей Станислава П. умрет в страшных муках. Однако семейный врач пожилой женщины этого явно не понимала. 13 февраля она повторно отказалась ехать к пациентке домой, несмотря на то, что по правилам она обязана была это сделать. Это подтвердила и главврач поликлиники Радвилишкиса Ирена Янушонене, которая распорядилась расследовать действия подчиненной.

На этот раз соседи проявили упорство. Они сказали работнику регистратуры, что если врач не приедет, они обратятся в СМИ и даже напишут заявление, если из-за того, что врач не выполняет свои обязанности, женщина скончается. После этого врач приехала. Но приехала не Петрайтене, а ее коллега Ирена Кулюшене. Но и этого было недостаточно, соседке Станиславы П. пришлось ходить за направлением в поликлинику.

Приехала скорая. Работники скорой не видели никакой проблемы в том, что их коллеги несколько дней назад не забрали тяжелобольную женщину в больницу - нет бумажки, значит, они сделали все по правилам. При этом они оценили состояние женщины как тяжелое, пациентка нуждалась в срочной помощи. Соседи помогли фельдшерам донести женщину до кареты скорой помощи.

Но и на этом история не завершилась. В Шяуляйской больнице Станиславу П. обследовали, после чего положили в Радвилишкскую больницу. Персонал больницы требовал, чтобы Станислава П. сама купила подгузники.

Медсестра указала, какие именно надо купить подгузники. Представители больницы уверяют, что даже в таких случаях могут требовать, чтобы пациенты сами покупали не только подгузники, но и лекарства. Однако представители Больничной кассы считают, что все необходимое должна предоставлять больница. Представители Больничной кассы указали, что в связи с этим нарушением надо писать жалобу и обещали вернуть все потраченные средства.

Сейчас Станиславу П. перевели в другую больницу.