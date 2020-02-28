Женщина возмущена условиями в детской больнице, куда попал ее ребенок

Почти сутки в больнице без еды, спать пришлось в одной постели с больным ребенком – в таких условиях пришлось ждать результата анализа на коронавирус. Женщина, которая привезла в больницу больного ребенка (семья вернулась из Северной Италии), надеялась, что результат станет известен после 6 часов, однако ждать пришлось почти сутки. Представители больницы отмечают, что результаты анализа пациенты ждут в специальной палате для наблюдения, в такой палате ни кровать, ни еда родителю не полагаются, а сутки на получение результата анализа – это нормально.

В Сантаришкской детской больнице из-за угрозы коронавируса ограничено посещение пациентов. Однако мать одного из детей, который находился в больнице, жалуется, что заразиться в больнице могут и здоровые. Женщина сказала, что после поездки в Италию у ее ребенка поднялась температура. В больнице ребенка поместили в одну палату с другим ребенком, у которого подозревали коронавирус.

"Когда родители девочки узнали, что в палате находится мальчик с температурой, позвонили, стали возмущаться, как эти в одной палате двое детей, ведь один может болеть коронавирусом, а другой нет, в ответ медсестра только посмеялась, ну вот, сейчас боятся, а когда ездили в горы - не боялись", – рассказала женщина.

В общей палате дети провели около получаса, потом девочку перевели в другую палату. Через несколько часов мать узнала, что ребенок болеет гриппом, а результаты анализа на короновирус пришлось ждать почти сутки. За это время ребенку принесли пять стаканов воды. Никакой еды не давали.

"Как нам получить еду, если мой сын и муж находятся дома, они не могут выходить, действует карантин", – сказала женщина.

Она жаловалась и на условия, в которых пришлось провести ночь.

"Кровать одна, мы спали вместе с ребенком, он болеет гриппом, я здорова, а ведь в палате была вторая кровать", – заметила женщина.

Она была возмущена тем, что за это время врач осмотрел ребенка лишь один раз, в остальное время приходила медсестра.

Представитель больницы сказала, что с пациентами, которые находятся под наблюдением, общаются по телефону. Врач в специальной одежде приходит один раз, если нет необходимости больше осматривать пациента, он и не приходит.

Представитель больницы пояснила, почему ребенок находился в одной палате с другим пациентом.

"Эти дети прилетели на одном самолете, находились в одном пространстве, те же подозрения, вот их и положили в одну палату" – сказала представитель больницы Йоланта Нормантене.

По ее словам, каждые сутки с подозрением на коронавирус привозят 4-5 пациентов. Они могут находиться в одной из 6 палат для наблюдения. Если потребуется, для этого выделят больше палат.

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