Жители Литвы в панике сметают продукты с прилавков

Похоже, что жители Литвы поддались панике в связи с коронавирусом и это заставило их сметать продукты с прилавков магазинов. Однако представители крупных сетей успокаивают, говоря, что нет повода для паники. Поставки товаров гарантированы – прилавки в Литве пустовать не будут.

Макароны, консервы, сахар, крупа, подсолнечное масло – такие товары в последнее время покупают жители Литвы.

Кассиры одного магазина в среду вечером подтвердили, что увеличилось количество покупателей, которые покупают большое количество товаров с большим сроком годности. Покупатель, который складывал в пакеты консервы, сказал, что запасы стоит держать.

И это – впечатления и наблюдения не одного человека.

"Самый популярный отдел - бакалея: крупа, макароны, консервы, сахар, молоко с большим сроком годности, супы в пакетах. Полные тележки товаров с большим сроком годности. Продавцы едва успевают пополнять товары на прилавках. Напомню, в Литве еще нет коронавируса.

Но страх, что в магазине не будет продуктов, как нет масок, бытует", – сказал вильнюсец Томас, поделившийся кадрами из магазина в Каролинишкес.

Несмотря на то, что люди всерьез стали делать запасы, представители сети Maxima сказали, что нет повода для паники, продуктов достаточно.

"Мы сравнили продажи 26 февраля в нашей сети за прошлый гос с данными за этот, они выросли на 15%. На 20-30% выросли продажи товаров большого срока годности – консервированная фасоль, макароны, рис и горох, мясные и рыбные консервы, каши, сахар. Мы заметили, что увеличился спрос на средства для дезинфекции. Хотим успокоить всех наших клиентов - мы готовы, количество заказов увеличено в несколько раз, поэтому недостатка в товарах не будет", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

Она принесла извинение перед клиентами за то, что работники магазинов не успевают пополнять прилавки. "Мы просим клиентов отнестись с пониманием", – сказала она.

Пресс-секретарь Iki Индре Балтрушайтене сказала, что покупатели могут быть спокойны, продуктов достаточно.

"Команда Iki, реагируя на ситуацию, сделает так, чтобы наши прилавки не опустели – мы уже говорим с поставщиками. Мы видим, что поведение жителей несколько изменилось - люди больше покупают товары одной группы, однако, как я говорила, мы обеспечим предложение. Люди активно покупают крупу, макароны и другие товары с большим сроком годности", – сказала Балтрушайтене.

Жители делают больше заказов и в электронном магазине. Если раньше, сделав заказ на сайте Barborа, заказ привозили в тот же день, иногда через несколько часов, то сейчас, когда заказываешь утром, сообщают, что товары привезут лишь на следующий день. Некоторых товаров в ассортименте уже не было.

Сам сайт Barbora работает со сбоями, поэтому оформить заказ удается не всем. Delfi пока не получил комментарий Barbora.