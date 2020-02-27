Прибыль группы Apranga в прошлом году выросла на 17% до 9 млн евро

В прошлом году чистая консолидированная прибыль крупнейшей группы розничной одежды в странах Балтии Apranga, контролируемой концерном MG Baltic, составила 8,873 млн евро – на 17,3% больше, чем в 2018 году (7,565 млн евро).

Только в четвертом квартале 2018 года прибыль Apranga составила 2,923 млн евро и была на 12,4% меньше, чем в 2018 году, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

За год доходы группы выросли на 9,5% до 205,029 млн евро, только в четвертом квартале – на 11% до 59,790 млн евро.

Прибыль группы Apranga до уплаты налогов, процентов, амортизации и износа (EBITDA) выросла на 98% до 30,8 млн евро.

В настоящее время группа управляет сетью из 186 магазинов в странах Балтии общей площадью 93,8 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговые площади выросли на 13,5%.

Акции группы котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.