В феврале в Литве – близкая к нулю месячная инфляция

BNS ru.DELFI.lt

По предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (ГИПЦ) с другими странами Европейского союза, в Литве в феврале была близка к нулю.

Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в феврале по сравнению с февралем 2018 года) составил 2,7%, сообщает Департамент статистики страны. Специалисты в сфере статистики отмечают, что в наибольшей степени на инфляцию повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги гостиниц, кафе и ресторанов, а цены на жилье, водо- и энергоснабжение, газ и прочее топливо и услуги снизились. В январе в Литве согласованный показатель месячной инфляции составил 0,2%, согласованная годовая инфляция достигала 3%.

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: