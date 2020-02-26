В Вильнюсе на подземной стоянке ТЦ Panorama загорелся автомобиль BMW
aA
ru.DELFI.lt
26.февраля 2020 22:00
В среду поздно вечером в Вильнюсе начался пожар на подземной стоянке торгового центра Panorama. По предварительным данным, на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что потребовалась помощь пожарных.
В 20.20 ч. сообщили, что на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW.
Люди во время инцидента не пострадали, пожар был потушен.
Ведется расследование.
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