В Вильнюсе на подземной стоянке ТЦ Panorama загорелся автомобиль BMW

ru.DELFI.lt

Foto: Facebook

В среду поздно вечером в Вильнюсе начался пожар на подземной стоянке торгового центра Panorama. По предварительным данным, на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что потребовалась помощь пожарных. В 20.20 ч. сообщили, что на подземной стоянке загорелся автомобиль BMW. Люди во время инцидента не пострадали, пожар был потушен. Ведется расследование.

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