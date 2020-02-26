Из-за ситуации с коронавирусом Сквернялис сокращает отпуск

Поскольку правительство Литвы намерено объявить экстремальную ситуацию в связи с возможной вспышкой коронавируса в Литве, премьер Саулюс Сквернялис на день раньше запланированного вернется из отпуска, сообщил советник главы правительства Скирмантас Малинаускас.

По словам С. Малинаускаса, в среду правительство должно определиться, объявлять ли экстремальную ситуацию и учреждать ли Государственный Оперативный центр экстремальных ситуаций, возглавить который предлагается министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, который в четверг вернется из командировки в США.

"По моим данным, премьер и министр здравоохранения завтра уже будут на работе, премьер-министр планирует раньше завершить свой отпуск. Если будет объявлена экстремальная ситуация, то в ближайшее время должно будет состояться заседание Государственного Оперативного центра экстремальных ситуаций, а также должны появиться иные временные организации", – сказал BNS С. Малинаускас.

По его словам, если правительство одобрит, будущий центр соберется на заседание уже в четверг. Кроме прочего, он выдвинет рекомендации по различным массовым мероприятиям, а также по поводу пятничного баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia.

"По предоставленной Вильнюсским аэропортом информации, за неделю из Италии в Литву прибывают около 2,5 тыс. человек. Поэтому нужно понять, не паниковать и не бояться – уже сейчас много прибывающих людей, и у них есть свобода передвижения", – подчеркнул С. Малинаускас.

Он акцентировал, что объявление возможное объявление экстремальной ситуации связано исключительно с превентивными целями, то есть, чтобы обеспечить использование мер и средств из госрезерва, если они потребуются. По его словам, Литва в данный момент действительно готова к возможному первому случаю коронавируса, к осуществлению карантина лиц и принятию прочих мер.

По неофициальным данным, премьер проводил отпуск в континентальной части Испании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 80 тыс. человек, скончались около 2,7 тыс.

Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.

Самым крупным очагом в Европе является север Италии. По данным министерства здравоохранения Италии на вечер 25 февраля, здесь подтверждено 322 зараженных, из которых 10 скончались и один выздоровел. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры, чтобы избегать массовых скоплений людей.