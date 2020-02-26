Пока в своих комментариях представители сетей отметили, что особых перемен нет, они есть лишь в интернет-магазине Barbora. Клиенты не находят в электронном магазине обычных круп.

Delfi обратился за комментарием к представителям Barborа, но пока ему не ответили. Ситуацию прокомментировала представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене. Выяснилось, что крупу раскупили, поскольку на нее была объявлена акция.

Kruopos Barboroje
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"В нашей сети до понедельника крупу продавали с 30% скидкой, со скидкой продавали и рис и гречу. Во время акции мы заметили большую активность клиентов, поэтому некоторых товаров не хватило. Приносим клиентам извинения за то, что не успели пополнить прилавки. Мы активно работаем, и уже совсем скоро необходимые товары вернутся на прилавки. Мы не наблюдаем такой тенденции, чтобы покупатели скупали товары с продолжительным сроком годности", – сказано в комментарии.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Рената Кяршене сказала, что их торговая сеть не испытывает никаких проблем в связи с распространением коронавируса в Китае.

"Мы также не заметили, чтобы покупатели скупали товары с большим сроком годности", – заметил пресс-секретарь сети Lidl Lietuva Валдас Лопета, сказав, что их сеть непосредственно в Китае никакие товары не заказывает.

Представитель сети Norfа Дарюс Рилишкис сказал: "Пока мы не заметили никаких явных перемен в продажах".

Пресс-секретарь сети Iki Индре Балтрушайтене заверила, что сеть следит за тенденцией, общается с госведомствами.

"Пока мы не наблюдаем роста продаж товаров с большим сроком годности", – сказала она.

Журналист Delfi беседовал с экспертом в сфере розничной торговли Юстасом Гавянисом. Он сказал, что ситуация, при которой жители скупают продукты - это паника, люди боятся неопределенности.

"Я не помню, чтобы в Литве так скупали продукты, ну, разве что на заре независимости. Были отдельные случаи, когда чего-то не хватало, но это касается вакцин от гриппа, а не массового психоза" – сказал он.

На вопрос, насколько вероятно, что в Литве появится коронавирус, а люди раскупят товары в магазинах, он ответил, что есть вероятность таких действий.

"Я думаю, часть общества это будет делать, мы немногим отличаемся от итальянцев, греков или кого-то еще, а во время паники инстинкт самосохранения будет заставлять людей бежать в магазины и что-то покупать. Конечно, можно посчитать и умеренно в рамках разумного что-то купить прямо сейчас", – сказал он.

Пока эксперт не слышал о том, чтобы люди скупали продукты. Он прибавил, что даже очень образованные люди подготовили определенные запасы, но это больше связано с опасностью Островецкой АЭС.

"Паника рождается из неизвестности и незнания, что делать, поэтому, если такой эффект проявится, думаю, в определенных общинах, магазинах это может наблюдаться.

Это может быть небольшая община, где люди начинают делиться слухами, такое возможно. Этой ситуацией могут воспользоваться и телефонные мошенники", – предупредил Гавенас.

По его словам, такие люди могут предлагать разные товары, ходить по домам.

"Если люди не смотрят новости, не доверяют учреждениям, такое может произойти", – сказал он.