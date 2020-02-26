В интернет-магазине литовцы скупили крупу: торговые сети говорят, что недостатка в запасах нет

В некоторых итальянских магазинах прилавки опустели. Там не осталось не только специфических товаров, но и товаров первой необходимости. В Литве некоторые изменения наблюдаются только в сфере электронной торговли. Представители торговых сетей отмечают, что в Литве пока не фиксируют никаких изменений, связанных с продажей товаров с большим сроком годности, однако если вирус придет в Литву, по словам эксперта, жители могут начать закупаться продуктами.

Пока в своих комментариях представители сетей отметили, что особых перемен нет, они есть лишь в интернет-магазине Barbora. Клиенты не находят в электронном магазине обычных круп.

Delfi обратился за комментарием к представителям Barborа, но пока ему не ответили. Ситуацию прокомментировала представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене. Выяснилось, что крупу раскупили, поскольку на нее была объявлена акция.

Kruopos Barboroje

"В нашей сети до понедельника крупу продавали с 30% скидкой, со скидкой продавали и рис и гречу. Во время акции мы заметили большую активность клиентов, поэтому некоторых товаров не хватило. Приносим клиентам извинения за то, что не успели пополнить прилавки. Мы активно работаем, и уже совсем скоро необходимые товары вернутся на прилавки. Мы не наблюдаем такой тенденции, чтобы покупатели скупали товары с продолжительным сроком годности", – сказано в комментарии.



Пресс-секретарь Rimi Lietuva Рената Кяршене сказала, что их торговая сеть не испытывает никаких проблем в связи с распространением коронавируса в Китае.

"Мы также не заметили, чтобы покупатели скупали товары с большим сроком годности", – заметил пресс-секретарь сети Lidl Lietuva Валдас Лопета, сказав, что их сеть непосредственно в Китае никакие товары не заказывает.

Представитель сети Norfа Дарюс Рилишкис сказал: "Пока мы не заметили никаких явных перемен в продажах".

Пресс-секретарь сети Iki Индре Балтрушайтене заверила, что сеть следит за тенденцией, общается с госведомствами.

"Пока мы не наблюдаем роста продаж товаров с большим сроком годности", – сказала она.

Журналист Delfi беседовал с экспертом в сфере розничной торговли Юстасом Гавянисом. Он сказал, что ситуация, при которой жители скупают продукты - это паника, люди боятся неопределенности.

"Я не помню, чтобы в Литве так скупали продукты, ну, разве что на заре независимости. Были отдельные случаи, когда чего-то не хватало, но это касается вакцин от гриппа, а не массового психоза" – сказал он.

На вопрос, насколько вероятно, что в Литве появится коронавирус, а люди раскупят товары в магазинах, он ответил, что есть вероятность таких действий.

"Я думаю, часть общества это будет делать, мы немногим отличаемся от итальянцев, греков или кого-то еще, а во время паники инстинкт самосохранения будет заставлять людей бежать в магазины и что-то покупать. Конечно, можно посчитать и умеренно в рамках разумного что-то купить прямо сейчас", – сказал он.

Пока эксперт не слышал о том, чтобы люди скупали продукты. Он прибавил, что даже очень образованные люди подготовили определенные запасы, но это больше связано с опасностью Островецкой АЭС.

"Паника рождается из неизвестности и незнания, что делать, поэтому, если такой эффект проявится, думаю, в определенных общинах, магазинах это может наблюдаться.

Это может быть небольшая община, где люди начинают делиться слухами, такое возможно. Этой ситуацией могут воспользоваться и телефонные мошенники", – предупредил Гавенас.

По его словам, такие люди могут предлагать разные товары, ходить по домам.

"Если люди не смотрят новости, не доверяют учреждениям, такое может произойти", – сказал он.