В Литве участились случаи отравления популярным лекарственным препаратом

Врачи отделения скорой помощи Каунасской клиники на своей странице в фейсбуке поделились важной информацией: в больницу нередко попадают пациенты, которые по неосторожности перепутали чемеричную воду, например с сердечными каплями. Их приходится спасать от судорог и смерти.

Портал представляет сообщение врачей:

"Уважаемые, нам нередко приходится спасать жизнь людям, которые по ошибке употребляют внутрь чемеричную воду. Мы хотим напомнить, что это раствор, который применяют извне, им смазывают кожу.

Даже небольшое количество чемеричной воды - очень опасно, поскольку это яд. Содержащиеся в чемерице (Veratrum) алкалоиды токсичны, большое их количество может привести к остановке сердца, в небольшом количестве алкалоиды приводят к снижению давления, более редкому сокращению сердечной мышцы, к аритмии, судорогам", – сказано в фейсбуке.

Типичный сценарий отравления, с которым мы сталкиваемся - это пожилые люди, которые плохо видят. Они путают упаковку с черемичной водой с упаковкой от сердечных капель.

Поэтому:

– если у вас дома есть черемичная вода, держите ее в недоступном для детей месте и отдельно от принимаемых внутрь препаратов – так вы снизите вероятность ошибки;

– когда вы навещаете своих пожилых родителей или дедушек/бабушек, осмотрите их домашние аптечки, если там есть чемеричная вода - объясните им об опасности и поставьте препарат в такое место, где нет принимаемых внутрь препаратов.

Благодаря этой информации и принятым мерам безопасности, вы снизите количество таких отравлений".

Врачи просят поделиться этой информацией, поскольку она может быть актуальной для многих.