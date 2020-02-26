За год средняя зарплата в Литве увеличилась на 14,1%

Средняя зарплата "на руки" в четвертом квартале 2019 года по сравнению со средней зарплатой в четвертом квартале 2018 года увеличилась на 14,1%, сообщил Департамент статистики.

Согласно сообщению, зарплаты в государственном секторе на 16,9%, в частном – 12,9%.

Реальная зарплата в этот период в хозяйстве страны увеличилась на 11,9%: в государственном секторе – на 14,6%, в частном – на 10,7%.

Между тем зарплата "на бумаге" в это время увеличилась на 8,6%: в государственном секторе 11,3%, в частном – 7,4%.

Средняя зарплата "на бумаге" в 4 квартале в 2019 году составила 1360 евро и по сравнению с 3 кварталом увеличилось 3,1%: в государственном секторе она составила 1460 евро и была на 6,8% выше, в частном – 1310 евро и была на 1,3% выше.

В этом году пенсии по старости и инвалидности увеличились на 9%. Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в этом году составляет 377 евро, в прошлом была 345 евро.