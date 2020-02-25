В Паневежском районе – шокирующее происшествие: отца подозревают в растлении детей
BNS
ru.DELFI.lt
25.февраля 2020 20:04
aA
Policijos reidas Taikos ir Savanorių prospektų sankryžoje
Foto: DELFI / Rafael Achmedov
В Паневежском районе мужчину, который с супругой опекал детей, подозревают в насилии и растлении над малолетними и несовершеннолетними детьми, сообщает телевидение LNK.
Журналисты сообщили, что супругу мужчины подозревают в злоупотреблении обязанностями и правами опекуна. В семье было 11 детей, сейчас их забрали и увезли в детский дом.
По словам родственницы подозреваемых, супругов оклеветали.
LNK информирует, что начато расследование в связи с возможными сексуальными преступлениями, которые были совершены не в этом году, а раньше. В деле трое пострадавших детей.
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