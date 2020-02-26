Если под автомобилем останется хотя бы капля масла, ждет большой штраф

Внимательные прохожие без труда заметят, что на стоянках, на дорогах, на тротуарах, где хотя бы иногда ставят автомобили, вскоре появляются разноцветные пятна. Это признак того, что из автомобилей вытекают разные жидкости. Жители Литвы начинают заботиться об автомобиле только тогда, когда под ним образуется целая лужа. Однако специалисты говорят, что даже за малейшую каплю грозит большой штраф.

"Рядом с многоквартирными домами автомобили нередко ставят на тротуарах. Я часто замечаю, что после того, как здесь свой Opel оставит сосед, там остается пятно масла. Не капля, а лужа", – писал Delfi читатель Эугениюс.

Он сказал, что пытался говорить об этом с соседом, тот обещал починить автомобиль.

"Обещал, но лужи остались. Только сейчас сосед иногда кладет под автомобиль картон или что-то еще что есть под рукой. Если ничего нет, ставит просто так – весь тротуар усеян черными пятнами", – возмущался вильнюсец.

Из автомобиля ничто не должно течь, подчеркнул Альфредас Скинулис, директор Института охраны окружающей среды. Если падает хотя бы одна капля, это можно расценить как загрязнение окружающей среды.

"За автомобиль в ответе его владелец, если фиксируется хотя бы одна капля, может быть назначен штраф в размере 300 евро", – сказал специалист.

Причина, по его словам, проста: такие загрязнения попадают в дождевую канализацию, в грунтовые воды и загрязняют их.

"Конечно, сначала надо поговорить с владельцем автомобиля. Но если он не реагирует, надо обратиться в Департамент охраны природы, можно даже звонить по номеру 112. Кроме того, в разных мэриях действует свой порядок, поэтому можно обратиться в отдел общественного порядка. Главное – зафиксировать факт загрязнения", – сказал собеседник.

По словам Скинулиса, нередко разные жидкости вытекают не только из используемых автомобилей. Гораздо чаще разные жидкости вытекают из автомобилей, которые брошены без присмотра и уже не используются или их разбирают, не выполняя требуемые правила.

Скинулис сказал, что пока нет нормального правового регулирования, решающего вопрос неэксплуатируемых автомобилей, поэтому каждый муниципалитет сам решает, как быть в таких случаях. Но он подчеркнул, что даже если неэскплуатируемые автомобили разбирают на частной территории, не надо оставаться равнодушными.

"Если налицо злоупотребление, с этим нельзя мириться. Надо сообщить инспекторам, которые проверят, не загрязняют ли они окружающую среду", – сказал Скинулис.