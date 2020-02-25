Специалисты сказали, когда в Литве, может быть, изменится сезон использования зимней резины

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы 24 февраля сообщило, что намеревается обсудить вопрос сокращения срока использования зимней резины. Такое предложение вызвало бурные дискуссии.

Представитель компании Melga Анджей Островский сказал, что тут важны несколько моментов.

"На самом деле производители резины рекомендуют использовать летнюю резину, когда среднесуточная температура поднимается выше 7 градусов тепла. Если сейчас посмотреть в окно, ситуация похожая, но надо не забывать, что утром, вечером и ночью бывает прохладнее, асфальт охлаждается, в таких условиях летняя резина затвердевает, теряет эластичность. В таком случае удлиняется тормозной путь", – сказал Островский.

На вопрос, вредит ли асфальту шипованная резина, собеседник ответил: "Конечно. Если шины с металлическими шипами, надо понимать, что их в одной шине около 160, и они размалывают асфальт, поднимают пыль, издают звук. Но надо не забывать, что это шины спецназначения, они нужны для езды в экстремальных условиях, например, когда на дорогах лед или накатанный слой снега".

Островский сказал, что он не одобряет предложение сократить срок использования зимней резины в Литве.

"Если взглянуть на время, самый сложный месяц - октябрь, тогда бывают первые заморозки, водители не готовы к изменившимся условиям. Значит откладывать сроки осенью не стоит.

Я бы предложил не спешить, может, подождать год-другой, чтобы посмотреть, какой будет дальнейшая тенденция", – подчеркнул он.

Вице-министр транспорта Владиславас Кондратовичюс согласился, что важно оценить ряд обстоятельств.

"Верно было подмечено, что использование резины от температуры. Мы должны оценить наш климат и ситуация. Другой момент – дороги. Мы видим, что в более северных странах, например, в Финляндии, сроки другие, не такие как в Чехии, хотя в Чехии много гор, и там зимние шины надо использовать раньше. Еще – важно учесть, о каких территориях идет речь, лесистых или нет. Если на территории много лесов, деревьев, тогда на этих территориях снег будет держаться дольше, также дольше будет оставаться лед на дороге, значит зимнюю резину придется использовать дольше", – сказал вице-министр.

Он сказал, что о сокращении сроков стали говорить по примеру других стран.

"Министр обратил внимание на то, что в Латвии, Эстонии этот срок короче. Мы знаем, что использование зимних шин, когда климатические условия позволяют использовать летние, не столь безопасно, поэтому мы начали эту дискуссию", – сказал Кондратовичюс.

Вице-министр сказал, что сокращение срока использования зимней резины скажется на качестве вождения.

"Я думаю, качество вождения и управления автомобилем улучшится. Естественно, местами будет безопаснее, но надо оценивать, будет ли это иметь серьезное воздействие. Я думаю, это практика, если бы это было в Финляндии, в Латвии, если бы были проблемы с безопасностью движения, то не были бы сроки с 1 декабря по 28 февраля. Тут надо смотреть. Что касается шипованной резины, думаю, надо разрешить использовать ее дольше, чем до последнего дня февраля, ведь чаще всего такие шины используют для езды по лесным дорогам, там, где лед и гравийные дороги", – сказал Кондратовичюс.

На вопрос, когда могут вступить в силу изменения, он ответил: "Скорее всего осенью этого года".

"Мы намерены оценить, есть ли необходимость в изменении сроков использования зимних шин и возможные последствия этого", – сказано в сообщении.

Там же сообщается, что по инициативе министра транспорта Ярослава Наркевича вопрос обсудят на ближайшем заседании совета по безопасности движения.

Сейчас зимние шины в Литве используют с ноября по апрель.