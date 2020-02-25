Ф. Куклянски утверждает, что на торжествах по случаю годовщины событий 13 января незнакомый человек обратился к ней со словами: "Перестать пачкать Литву. Жидовка ты, и не место вам здесь в Литве".

Через несколько дней она обратилась к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, чтобы установить оскорбившего ее человека. Глава парламента передал информацию правоохране.

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Сначала полиция отказалась начинать расследование, однако во вторник прокуратура аннулировала это решение, подчеркнув, что расследование необходимо, чтобы выяснить все обстоятельства.

"Я хочу знать, кто этот человек, и чтобы о нем узнали и другие люди. Моя цель не посадить человека в тюрьму, но такие высказывания недопустимы. Важно, то, как государство борется с преступлениями по мотивам ненависти", – сказала Ф. Куклянски BNS во вторник.

Она считает, что правоохранительные органы изменили решения из-за внимания СМИ – в понедельник статью о решении полиции опубликовала газета Lietuvos rytas.

По данным Lietuvos rytas, полиция не начала расследование, аргументировав, что "не было получено данных о том, что преднамеренно стремятся поощрять ненависть против еврейских граждан".