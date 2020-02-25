На дороге Мариямполе-Сувалки столкнулись 5 тягачей

ru.DELFI.lt

Foto: Marijampolės apsk.VPK

Департамент полиции информирует, что 25 февраля, в 15.25 ч., в дер. Тракенай, на ул. Муйтинес, на дороге A5 Мариямполе-Сувалки произошло ДТП с участием 5 тягачей.

По предварительным данным, в ДТП были повреждены автомобили. Какое-то время полоса в сторону Польши была закрыта, движение регулировала полиция. В 16.18 ч. движение было возобновлено.

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