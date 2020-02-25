Utenos trikotazas реализовал в производстве требования Greenpeace

Контролируемая концерном SBA крупная группа текстильных предприятий Utenos trikotazas реализовала в своем производстве стандарт производства международной природоохранной организации Greenpeace. Эта литовская группа является одним из крупнейших производителей текстиля в Центральной и Восточной Европе.

Utenos trikotazas, сообщает, что стал первой и единственной компанией в мире, которая реализовала стандарты Greenpeace, связанные с честным, прозрачным производством экологического текстиля.

"Utenos trikotazas стал первым производителем, который реализовал все требования нашего стандарта: использовать в производстве только натуральное волокно, выращенное экологическим способом, на всех этапах производства отказаться от нежелательных химических материалов, обеспечить честную заработную плату и прозрачность деятельности компании", – отметила в пресс-релизе координатор Greenpeace в сфере вопросов, связанных с потребителями и вредными веществами, Виола Вольгемунт.

Utenos trikotazas также стала и единственным производственным партнером этой организации в мировом масштабе – в литовской Утене начато производство новой коллекции Greenpeace.

С 2011 года Greenpeace активно борется с загрязнениями в текстильной промышленности. Экологи идентифицировали 11 широко используемых в текстильной промышленности химических веществ, которые вызывают особую озабоченность в сфере влияния на человека и окружающую среду.

Пакет 92,31% акций Utenos trikotazas принадлежит группе SBA. Акции компании котируются в Дополнительном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.