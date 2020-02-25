Глава КНБО: сообщение о вероятном незаконном сборе информации не подтвердилось

Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас не видит смысла продолжать расследование в связи с предоставленной парламентарием Витаутасом Бакасом информации о вероятно незаконном сборе информации в одном из обеспечивающих безопасность ведомств.

По его словам, полученную информацию проверили Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура - "преступления, скорее всего, не было".

"Та информация, которую мы получили: ни преступления, ни заинтересованности, ни заказа, скорее всего, не было", – сказал Д. Гайжаускас журналистам после закрытого заседания сейма КНБО.

"Информация, которая была предоставлена, была проверена двумя ведомствами – Генпрокуратурой и ССР, информация была проверена с соблюдением всех требований закона, и все сомнения развеяны. Еще раз хочу акцентировать – информацию проверили два независимых ведомства", – сказал Д. Гайжаускас.

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КНБО сейма во вторник на закрытом заседании разбирался с сообщением бывшего главы комитета В. Бакаса по поводу вероятно собранной информации в одном из обеспечивающих безопасность ведомств.

На заседание комитета во вторник были приглашено и руководство ССР и Генпрокуратуры.

Бывший глава КНБО В. Бакас на прошлой неделе обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование "возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и её использования".

В. Бакас утверждал, что еще в начале 2019 года, когда он занимал должность главы комитета, было сообщение о том, что "в одном из исполнительных ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, в отсутствие предусмотренных законом оснований собирается информация о лицах, с привлечением возможностей, предоставленных ведомству, и оказывается, возможно, незаконное влияние на внутренние политические процессы страны".

Политик утверждал также, что получив эту информацию, он обратился в Генпрокуратуру и в Службу спецрасследований по поводу возможно совёршенной преступной деятельности, и лишь 29 января этого года получил ответ этих органов о том, что досудебное расследование не начато.

Генпрокуратура и ССР отказались от подробных комментариев по поводу предоставленных В. Бакасу ответов по его просьбе начать досудебное расследование о вероятно незаконном сборе данных в одном из государственных ведомств.

В. Бакас говорит, что, получив эту информацию и несколько дней подумав, в начале прошлого года обратился в Генпрокуратуру и ССР в связи с вероятно имевшим место преступным деянием. Однако Генпрокуратура указала BNS, что обращения В. Бакаса в прокуратуре были получены 18 и 21 января 2020 года, ответ был дан 29 января 2020 года.

В. Бакас пока не раскрыл деталей ни о том, в каком ведомстве могли иметь место нарушения, ни о том, какие данные собирались. Такая секретность обоснована Законом о защите заявителей.