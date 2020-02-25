В литовских аптеках скупают медицинские маски

В последние недели растет беспокойство в связи с распространением коронавируса в мире, а в литовских аптеках массово скупают медицинские маски. Фармацевты обсуждают возможность продажи респираторов.

"На большей части территории страны остались последние маски. Может, в регионах еще есть, но в крупных городах их, к сожалению, смели с прилавков", – сказал представитель сети Gintarinė vaistinė Джеральдас Кауняцкас.

"Мы пытаемся еще искать в Европе, насколько это возможно, прилагаем все усилия для поиска поставщиков медицинских масок", – сказал он.

Последние упаковки с медицинскими масками имеются и в аптеках сети Eurovaistinė, представитель которой сказала, что последняя партия масок поступила 14 февраля.

"Хочется иметь больше, чем есть. Поставщик присылает столько, сколько у него есть. Для нас важна каждая упаковка. В последний раз 14 февраля мы получили 400 упаковок, – сказала Лаура Бельске. По ее словам, в аптеках осталось около 200 упаковок.

"Сейчас в аптеках у нас есть около 10 000 масок – 200 упаковок. Это мало, но у коллег из Швеции их нет уже целый месяц, поэтому ситуация в Литве пока не критическая", – сказала Бельске, заметив, что планируют начать продажу респираторов.

"Пока в аптеках респираторы не продают, мы обсуждаем вопрос, может, стоит их заказать", – сказала представитель Eurovaistinė.

Представители литовских аптек подчеркнули, что медицинские маски от коронавируса не защищают – их надевают больные люди, чтобы защитить других от распространения вируса.

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас сказал, что респираторы могли бы гарантировать лучшую защиту, но вряд ли люди будут носить их на улицах.

"Респираторы лучше защищают, их носят там, где наблюдается повышенный риск – в учреждениях здравоохранения", – сказал он.

"Его носить непросто и неудобно, а медицинской маской дела обстоят проще, поэтому люди на улицах их вряд ли будут носить", – сказал он, заметив, что людям не стоит покупать медицинские маски, поскольку они от коронавируса не защищают.

"Весь этот ажиотаж с масками, хождение в них и представление, что они защищают – все это ненужно. Второй момент – это создает иллюзию возможности защиты", – заметил Чаплинскас.

Но, по словам специалиста, было бы неплохо, чтобы даже дома маски носил каждый человек, у которого есть симптомы простуды. "Даже дома, но я не знаю, когда мы дорастем до такого уровня культуры", – сказал он.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились больше 80 000 человек, зарегистрировано 2700 случаев смерти.