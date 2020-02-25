В суд доставлен 17-летний подросток, которого подозревают в убийстве мужчины

25 февраля прокуратура обратилась в Паневежский суд с просьбой выдать разрешение на арест 17-летнего юноши, которого подозревают в совершении убийства. Прокуратура просила разрешить взять его под арест на два месяца (это максимальный срок для несовершеннолетних). Суд удовлетворил просьбу прокуроров.

23 февраля, в 7.20 ч. прохожие обнаружили в Паневежисе, на ул. Станюну лежащего в луже крови мужчину. Врачи ничем не могли помочь пострадавшему – вскоре он скончался.

Портал Sekundė сообщил, что на теле погибшего не было ни колотых, ни резаных ран. Мужчина получил травму головы, подозревают, что он был избит. Вскоре установили личность скончавшегося, это житель того же квартала 47-летний паневежец.

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"По предварительным данным, подозреваемый и жертва не были знакомы. Выясняются причины и мотивы происшествия. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти мужчины", – сказал пресс-секретарь ГКП Паневежского округа Тадас Мартинайтис.

По данным Мартинайтиса, в этом деле могут быть и другие подозреваемые.