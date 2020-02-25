Минобороны предлагает ввести гриф "для служебного пользования" в системе обороны

Министерство обороны Литвы предлагает ввести гриф "для служебного пользования" для уязвимой информации в системе обороны, аргументируя тем, что это упростит обмен информацией с партнёрами по НАТО и в Евросоюзе (ЕС).

Министерство утверждает, что новый порядок поможет управлять информацией, которая не является засекреченной, но обнародование которой связано с вероятными рисками. Такой гриф будет соответствовать грифам НАТО и ЕС NATO UNCLASSIFIED и EU LIMITE.

Министерство подготовило новые поправки вместо отозванного законопроекта, по которому понятие "информация для служебного пользования" было бы введено во всех органах власти.

Согласно зарегистрированному проекту, "информацией для служебного пользования" считается не составляющая государственной или служебной тайны информация "о военных мощностях и их развитии, международном военном сотрудничестве, организации безопасности военных территорий", а ограничения будут действовать до тех пор, "пока ее раскрытие может повредить интересам безопасности и обороны государства".

В такую информацию могут входить данные о планирующихся военных учениях, памятки с международных договоров, данные об уровне бдительности на военной территории.

В законе было бы предусмотрено, что "информация для служебного пользования предоставляется и является доступной только лицам, которым при выполнении служебных функций необходимо с ней работать или ознакомиться".

Пресс-атташе Минобороны Вита Раманаускайте сказала BNS, что за незаконное разглашение такой информации грозила бы дисциплинарная ответственность.

"Возможность иметь гриф "для служебного пользования" упростила бы обмен уязвимой информацией с союзниками и в случае возникновения потребности или необходимости – ускорила бы предоставление её более широкой аудитории", – сказала она.

Министерство предлагает включить новые положения в Закон об организации системы обороны и о военной службе. Они действовали бы только в системе обороны.

В прошлом году министерство предлагало ввести подобные установки в Закон о праве получения информации от органов государственной власти и органов самоуправлений, а также в Закон об информировании общества – в таком случае понятие "информации для служебного пользования" было бы введено во всех органах государственной власти и в органах самоуправлений.

Тогда предлагалось считать информацией для служебного пользования данные, связанные с вопросами, по которым органы государственной власти и органы самоуправлений, а также учреждения не приняли окончательного решения.

Критики утверждали, что такие поправки необоснованно ограничили бы право на получение информации.