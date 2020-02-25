Членов комитета интересует и конкретная охота, которая состоялась 3 января – и порядок коммерческой охоты вообще, и какую пользу получает государство. Также поднимут вопрос регистрации охотников для участия в охоте, учета убитых во время охоты животных.

Провести внеочередное заседание попросили члены комитета консерваторы Айсте Гедвилене и Паулюс Саударгас, либерал Симонас Гентвилас, член фракции социал-демократов Линас Бальсис. По их словам, эта охота получила большой резонанс, но общество до сих пор не получает никакой ясной информации.

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На заседание приглашены представители Министерства охраны окружающей среды, Департамента охраны окружающей среды, Государственного лесничества, представители паневежской полиции, Крекенавский егерь Йонас Лейка (он руководил охотой), а также участники охоты - Римантас Синкявивюс, Зигмантас Бальчитис, Гинтаутас Пангонис, Виргиниюс Кантаускас, Йонас Спапшинскас и др.

"Крестьянин" Слапшинскас на этой охоте по ошибке застрелил зубра, перепутав его с кабаном. За это ему назначили штраф в размере 12 200 евро. Его политик заплатил. Но после того как выяснилось, что у убитой самки был малыш, который позже скончался, штраф должен увеличиться до 36 600 евро.

Расследование в связи с этой охотой проводят сотрудники Паневежской полиции.

Однако инспекторы по охране природы планировали обращаться к прокурорам, чтобы расследование провели и по факту убийства зубра.

Зубр занесен в Красную книгу Литвы.