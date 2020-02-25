Президент Польши обвинил Россию в агрессии против стран Балтии и Украины

Президент Польши Анджей Дуда в своем большом интервью еженедельнику Sieci, посвященном итогам пятилетнего правления, и накануне предстоящих в республике в мае президентских выборах, заявил, что Россия является агрессором по отношению к Украине и ведет себя также агрессивно по отношению к другим государствам.

"Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран", — сказал президент Польши. "Это не та страна, о которой можно сказать, что она заслуживает доверия и преследует свои интересы мирным путем. Тогда как мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, в России это право явно и заведомо нарушается. Мы неоднократно протестовали против этого, защищая и Украину, и Грузию. Это, конечно, Москве не нравится", — подчеркнул Анджей Дуда.

Как сообщает "Польское радио 24", он добавил, что России также сильно не нравится присутствие войск НАТО в Польше. "Они, несомненно, укрепляют нашу безопасность, а в условиях российской агрессии на Украине и в отношении прибалтийских государств такое присутствие необходимо", — подчеркнул глава Польши.

Напомним в начале февраля посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что польские власти в последнее время систематически выставляют Москву в качестве врага и потенциальной угрозы. "Тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве", — утверждал дипломат и подчеркивал, что в данный момент у России "самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны".

Громкий скандал между Москвой и Варшавой, после которого в адрес России стали часто слышны обвинения в агрессии, разгорелся после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой утверждалось, что ответственность за развязывание Второй мировой войны накладывается не только на фашистскую Германию, но и на СССР. МИД Польши тогда заявил, что считает СССР и гитлеровскую Германию двумя странами, начавшими войну.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша в 1938 году вместе с нацистской Германией "поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как ее правительство утратило контроль над ситуацией в стране.

А кульминацией международного скандала стало резкое высказывание Путина о после Польши в Германии в 30-х годах XX века Юзефе Липском. Глава России назвал Липского "сволочью, антисемитской свиньей" за то, что этот дипломат восхвалял действия Гитлера, геноцид евреев и собирался установить памятник лидеру Третьего рейха.

После продолжительных перепалок и отказа Анджея Дуды посетить в Израиле крупнейший форум памяти Холокоста из-за присутствия там Путина, в Варшаве объявили себя победителем исторического спора.

О "победе" в споре в начале февраля заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, отметив, что теперь можно переходить к нормализации отношений между Россией и Польшей. Однако уже через несколько дней Чапутович вновь обвинил Москву в угрозе Евросоюзу, мотивировав это тем, что Кремль якобы использует силу для достижения своих интересов.

На фоне предстоящих президентских выборов в республике подобные антироссийские заявления могут рассматриваться, как попытка завоевать дополнительные голоса. И президент Анджей Дуда подчеркивает, что граждане Польши высказывают положительные оценки его работы на посту главы государства, и поэтому он хорошо оценивает свои шансы на переизбрание.

Впрочем, по данным социологов, ни нынешнему лидеру страны, ни его соперникам не удастся набрать более 50% голосов в первом туре выборов, запланированном на 10 мая.

Как свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного сегодня радиостанцией RMF, в Польше придется проводить второй тур голосования через две недели — 24 мая. В нем смогут участвовать только два кандидата, которые наберут большинство голосов в первом туре.

Дуду сейчас поддерживают 42% избирателей. 22% готовы отдать свой голос за представительницу крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожату Кидаву-Блоньскую. На третьем месте в соцопросе оказался лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, который может рассчитывать на 10,4% голосов. На четвертом месте с 8,2% — кандидат левых сил Роберт Бедронь, а на пятом — журналист Шимон Холовня, которого поддерживают 7,4% избирателей, сообщает ТАСС.

Для действующего президента Анджея Дуды угрозу представляет только один из кандидатов. Во втором туре он может проиграть только Косиняку-Камышу с разницей в два процентных пункта. Во втором туре лидер Польской крестьянской партии может рассчитывать на 45,9% голосов, а Дуда — на 43,9%.