В Вильнюсе у пациента подозревают коронавирус

Портал lrytas.lt сообщает, что у вернувшегося из Италии пациента подозревают коронавирус, по этой причине было закрыто одно из отделений клиники InMedica. Пациента на скорой увезли в Сантаришкскую больницу для обследования. На данный момент все еще ждут результатов анализа.

Глава клиник Inmedica в Вильнюсском регионе Раса Лечицкая подтвердила, что такое происшествие было зафиксировано. По ее словам, у одного пациента подозревают коронавирус.

В понедельник в клинику InMedica, вернее в ее филиал Alfa на ул. Ю.Балтрушайтиса в Фабийонишкес обратился мужчина, вернувшийся из северной Италии.

Пациент сказал врачам, что за три дня до этого у него была высокая температура. Между тем, когда он обратился к врачам, температуры у него уже не было, поскольку он выпил Gripex, пишет lrytas.lt.

Однако было принято решение увезти пациента в Сантаришкскую клинику и обследовать его.

"Мы следим за новостями и знаем, что в Италии зафиксировано немало случаев заболевания коронавирусом. Поэтому мы приняли меры предосторожности, чтобы пресечь распространение вируса в Литве. Поскольку во время визита к врачи выяснилось, что пациент вернулся из северной Италии, мы его изолировали, выдали ему маску. Врачи, которые его осматривали, тоже были в масках. Мы вызвали скорую, на ней пациента увезли в Сантаришкес. Клиника была закрыта на внеплановую дезинфекцию. Если подтвердиться коронавирус, то будет ясно, что мы все сделали", – сказала lrytas.lt Лечицкая.

В понедельник в связи с распространением коронавируса в Италии Министерство внутренних дел Литвы провело заседание комиссии по чрезвычайному положению. На заседании было принято решение предложить правительству в качестве превенции объявить чрезвычайное положение в масштабах страны.

"Для более эффективного управления ситуацией правительству Литвы предлагают объявить чрезвычайное положение в масштабах всей страны", – сказала глава МВД Рита Тамашюнене.

"Окончательное решение примет правительство", – сказала министр.

Вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис сказал, что нынешняя ситуация в северной Италии беспокоит, поскольку сейчас там отдыхает много жителей Литвы, которые на самолетах возвращаются на родину.

Вице-министр сказал, что эффективнее было бы заранее объявить чрезвычайное положение, чтобы в случае подтверждения диагноза коронавирус можно было бы сразу действовать.