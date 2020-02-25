Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала

Во многих европейских странах разрешают управлять автомобилем, если в организме есть небольшое количество алкоголя, однако, такие страны как Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия, требуют от водителей абсолютной трезвости. Специалисты других стран отмечают, что поведение водителя меняется даже после употребления небольшого количеств алкоголя.

Нет никаких сомнений в том, что алкоголь в любом количестве влияет на поведение водителя, на его реакцию и способность принимать решения.

В первую очередь меняется реакция нетрезвого водителя. На реакцию требуется больше времени, поэтому водитель не сможет должным образом и своевременно отреагировать на инцидент.

Мало того, если едущий впереди водитель резко затормозит, когда на дорогу выйдет человек, нетрезвому человеку потребуется больше времени на оценку ситуации, в результате могут пострадать невинные люди.

Крепкие алкогольные напитки не только замедляют реакцию, но и приводят к расстройству координации. Замедляются движения рук и ног, зрение сложнее приспосабливается к изменяющемуся освещению. Нередко именно по этой причине люди попадают в ДТП.

Для водителя особенно важна концентрация внимания, помогающая удержать автомобиль в нужной полосе, заметить дорожные знаки, сохранять постоянную скорость, а если надо – вовремя затормозить.

Если человек употребляет алкоголь, его реакция замедляется, концентрация ослабевает, он может выехать за пределы своей полосы или совершить еще какие-то действия, которые приведут к ДТП.

Важно обратить внимание на то, что употребление алкоголя влияет на зрение, картина может сливаться, наблюдаются другие проблемы, связанные со зрением.

В результате водитель не может должным образом оценить расстояние до едущего впереди автомобиля, идущего человека или препятствия на пути.

Из-за повышения концентрации алкоголя в организме человек не способен принимать нужные решения. Например, человек не понимает, когда надо тормозить и объехать препятствие, может неверно оценить угол поворота, скорость других транспортных средств. Такое состояние может представлять смертельную опасность.

Поскольку в разных странах допускается разная концентрация алкоголя в крови, специалисты рассказали, как тело человека реагирует на разную концентрацию алкоголя.

0,2 промилле – нарушена способность принятия верных решений, человек расслабляется, незначительно повышается температура тела, у человека наблюдается резкая смена настроения, ослабевает зрение, человеку сложно выполнять несколько действий одновременно.

0,5 промилле – поведение становится экспрессивным, ухудшается мелкая моторика, человеку сложно принимать верные решения, нарушается координация, человеку сложно отслеживать двигающиеся объекты, наблюдается недостаток внимания.

0,8 промилле – сложнее управлять мышцами, сложно принимать решения и аргументировать свои действия, нарушается способность контролировать себя, проявляются кратковременные расстройства памяти, снижается способность концентрации внимания и обработки получаемой информации, утрачивается ощущение скорости.

1 промилле – теряется координация, замедляется время реакции, сильно снижается способность управлять транспортным средством и удерживать его в одной полосе, человек говорит бессвязно.

1,5 промилле – человеку сложно держаться на ногах и управлять мышцами тела, появляется тошнота, нарушается способность обработки зрительной и звуковой информации, человек неспособен справляться с управлением.

2 промилле – человек не может стоять на ногах, не понимает, что происходит вокруг, у него наблюдаются провалы в памяти, человек может терять сознание.

3 промилле – у человека проявляется мрачное депрессивное настроение, он лишается сознания, наблюдаются расстройства мочеиспускательных органов, возникают проблемы с дыханием и сердечным ритмом, человек теряет сознание.

4 промилле и больше – нарушение дыхания и сердечного ритма, человек теряет сознание, возможно, наступление смерти.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта.