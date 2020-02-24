Очевидцы происшествия были шокированы массовой дракой в центре Вильнюса

24 февраля в редакцию Delfi прислали видео, на котором зафиксирован мужчина разбивающий стекла в автомобиле Toyota. Очевидец сказал, что это видео той драки, на которую мчались полицейские, когда попали в ДТП.

На видео видно, как мужчина бьет стекла, кричит и пытается пробраться в автомобиль.

Выяснилось, что этот инцидент очевидцы зафиксировали 23 февраля, в 8.30 ч., он произошел на перекрестке ул. Вильняус и Бенедиктину, рядом с ночным клубом Mojito Nights. Из клуба вышли трое темнокожих мужчин и гражданин Литвы, сначала они разговаривали и что-то выясняли. Потом словесный конфликт перерос в драку.

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Из-за драки на дороге остановился водитель Toyota, он не мог проехать. Иностранцы запрыгнули в его автомобиль и закрылись в нем. Но житель Литвы не успокоился – он пытался добраться до них через водительскую дверь. Ни в чем невиноватый водитель убежал из машины на безопасное расстояние.

Иностранцы закрыли все дверцы, тогда литовец подбежал к стоявшему рядом автомобилю такси, взял из незакрытой машины огнетушитель и стал бить стекла в машине, где прятались иностранцы. Выбил стекло со стороны водителя, повредил капот и т.д. Тогда двое иностранцев выбежали из машины и пустились наутек, третий остался в машине. В этот момент подоспела полиция.

Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа сказал, что участников драки не арестовали, у них изъяли документы. Начато расследование.

Департамент полиции представил больше информации о поврежденном транспортном средстве.

"В Вильнюсе, на ул. Вильняус, на проезжей части произошел конфликт между группой людей, он перерос в драку. Участники драки демонстрировали неуважение к окружающим, нарушили общественный порядок и повредили два автомобиля. Нанесен ущерб на сумму 2300 евро. Мужчина (1975 г.р.), был закрыт в КПЗ за порчу чужого имущества. Еще трое подозреваемых (1992 г.р.) закрыты в КПЗ", - информировала полиция.

Напомним, что в воскресенье столкнулись два полицейских автомобиля, которые ехали по вызову из-за массовой драки.

На перекрестке улиц Й.Басанавичяус и Швитригайлос столкнулись два полицейских экипажа. Столкнулись два VW Transporter. По предварительной информации, фургон полиции проехал перекресток с включенным зеленым светофором, а фургон патрульной команды с сиреной и маяками выехал на перекресток с красным сигналом. В результате аварии никто не пострадал.