Опрос: на фоне напряжения с президентом рейтинг премьера снизился

В свете продолжающегося напряжения между президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом рейтинг последнего снизился, а президентский несколько вырос, свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

С. Сквернялиса негативно оценивают 41,2% опрошенных в первой половине февраля, а положительно – 36,1%.

Уже в январе количество негативных оценок премьера было больше, чем позитивных – тогда 38,6% оценивали его деятельность негативно, а 36,4% – положительно.

"У С. Сквернялиса по-прежнему негативный баланс (...). Очевидно, что эта полемика между президентом и премьером пошла не на пользу С. Сквернялису", – сказал BNS глава проводившей опрос компании Vilmorus Владас Гайдис.

Президент критиковал премьера по причине решения правительства выделить средства на асфальтирование дороги к его дому, а также за отказ увольнять с должности министра транспорта Яросалава Наркевича. Затем президент отклонил выдвинутую премьером кандидатуру в министры экономики.

По данным опроса, наиболее благосклонно среди политиков в Литве оценивается президент Г. Науседа. Его рейтинг вырос. Положительно работу президента оценивают 74,3% опрошенных, отрицательно – 7,7% (в январе – 73,6% и 7,0% соответственно).

На второй позиции закрепился глава МИД Линас Линкявичюс, благосклонность к нему выразили 54,2% участников опроса (в январе – 50,2%), негативно глава дипломатии оценивают 12,9% (13,2%). На третьем месте председатель сейма Викторас Пранцкетис. Его деятельность положительно оценивают 47,2% респондентов, а негативно – 20,8% (в январе соответственно 47,7% и 18,6%).

На четвертом месте мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его рейтинг ухудшился с январских 41,6% до 37,5% в январе.

Далее следует премьер С. Сквернялис.

Самым непопулярным политиком остается министр транспорта и коммуникаций, представитель партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) Ярослав Наркевич. Негативно его оценили 56,6% респондентов, а положительно – 7,0%.

Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 7-13 февраля, опрошены 1020 человек.