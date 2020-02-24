Резиденции руководства Литвы пустуют: Сквернялис переезжать не будет, Науседа обещает переехать через год

Резиденции президента и премьер-министра Литвы пустуют. Глава страны Гитанас Науседа планирует перебраться в резиденцию через год, когда ее подготовят для проведения протокольных мероприятий, сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. Премьер-министр Саулюс Сквернялис не намерен переезжать по семейным обстоятельствам, информировал его советник Скирмантас Малинаускас.

"Планы с момента инаугурации в июле 2019 года не менялись. Президент сказал, что планирует поселиться в Турнишкес, и он это сделает. Единственное - после оценки состояния резиденции стало ясно, что она не подходит для резиденции", – сказал LRT Бубнялис.

"Эти здания были построены в межвоенный период, это были семейные дома, поэтому для проведения мероприятий они не подходят", – прибавил он.

По словам Бубнялиса, резиденцию надо подготовить к проведению протокольных мероприятий.

"Резиденция главы страны - это не только его дом. Это место, где проводят протокольные мероприятия, небольшие приемы, визиты близких глав соседних стран. В практике президентов приглашать их в свой дом", – заметил он.

Бубнялис подтвердил, что в бюджете на 2020 год на реконструкцию резиденции выделили 359 000 евро, но эта сумма может меняться.

"Такая сумма предусмотрена в бюджете. Но это не значит, что это точная сумма. Сейчас ведется подготовка к обновлению. (...) У нас первый этап, готовят проект", – информировал пресс-секретарь.

После завершения первого этапа, пересмотрят финансирование, оценят сроки, но в планах сделать все в этом году.

Советник премьер-министра Малинаускас сказал, что Сквернялис не будет переезжать по семейным обстоятельствам.

"В прошлом году несколько месяцев премьер-министр жил в резиденции, но основная причина, вероятно, как и у многих. Это семейные обстоятельства, есть дети, которые ходят в школу, кроме того, окружение - соседи, друзья, обычная рутина, тем более, что премьер-министр живет в Вильнюсском районе, совсем в другой стороне, не там, где Антакальнис и Турнишкес", – сказал LRT Малинаускас.

"Конечно, нелегко изменить свои привычки. Это большой стресс для семьи, поэтому позаботились о гарантированной охране", – прибавил он.

По словам Малинускаса, в случае с премьер-министром протокол другой, поэтому большую часть встреч в неформальной обстановке можно провести в других местах.

"Премьер-министр ясно сказал, что не намерен переезжать в резиденцию", – сказал советник.