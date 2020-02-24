Президент: 200 млн евро компенсации за эмиграцию – твердая победа Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что предусмотренная в проекте бюджета Евросоюза компенсация эмиграции в размере 200 млн евро должна остаться, невзирая на то, как далее будут складываться переговоры.

Об этом глава государства заявил в Брюсселе после завершения саммита, который главы государства покинули, не придя к соглашению по бюджету 2021-2027 годов.

"Наш аргумент о депопуляции достиг сердец и умов брюссельских специалистов, в связи с этим сегодня у нас почти на 200 млн евро больше", – заявил в пятницу вечером журналистам Г. Науседа.

"Я думаю, что это победа уже никуда не исчезнет, поскольку она уже имплементирована (утверждена)" – добавил президент.

Компенсация странам, потерявшим большое число жителей, была установлена в проекте бюджета, опубликованном накануне саммита.

Если это положение будет утверждено, то эти средства поступят в так называемые фонды смычки, которые призваны сократить отставание более бедных регионов Европы.

Г. Науседа утверждает, что логично требовать компенсации с учетом того, что уехавшие люди способствовали развитию экономики стран Западной Европы, а эмиграция повысила давление на социальную систему Литвы.

"Мы также в определенном смысле являемся государством-плательщиком, только наш взнос в благосостояние ЕС - это наши люди, которые покинули Литву потому, что уровень зарплат на Западе значительно выше", – сказал президент.

"Они уехали, они вносят вклад в рост экономики там. Напротив, давление на наши социальные системы (…) выросло. Определенная компенсация является совершенно логичным требованием", – добавил Г. Науседа.

Все же президент считает, что последний проект бюджета был недостаточно амбициозным, и пообещал продолжить переговоры о дальнейшем повышении финансирования фондов смычки и сельского хозяйства.

Г. Науседа вернулся из Брюсселя в субботу ночью.