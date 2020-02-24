Пережившая ад женщина предупреждает других: в школы впустили секту, в списке и престижные школы

Сначала все начинается с невинных дыхательных практик, йоги и медитации. Позже охватывает непонятное чувство эйфории, начинается подготовка "покорных воинов", которая проходит в ашрамах, и служба "его святейшеству" – бесплатная работа, приготовление пищи, чистка туалетов, целование ног учителей.

Так об организации "Искусство жизни", которая с марта прошлого года получила официальное разрешение вести занятия в литовских школах, рассказала Айсте (настоящее имя женщины известно). Айсте 10 лет была последовательницей этого учения. Ученые подтвердили, что эта организация отвечает всем характеристикам нового религиозного движения, секты.

Сама организация "Искусство жизни" не считает себя религиозной. Напротив, ее цель - научить быть счастливым, испытать "простую и эффективную технику медитации" или регистрация на "курсы искусства тишины". Возможно, поэтому организация не вызвала подозрений у Минздрава Литвы, который выделил на проект "Привлечение детей и подростков к здоровому и активному образу жизни" 80 000 евро из структурных фондов Евросоюза и разрешил организации действовать в 60 литовских школах. В этом списке есть и престижные школы. Портал Delfi выяснил, что организация не в первый раз получила деньги из структурных фондов ЕС, а все проекты организации направлены на наиболее уязвимые социальные группы.

В Литве представители организации действуют почти в каждом городе. Она основала благотворительный фонд, а также ЗАО Naujas požiūris. Основатель этой всемирной организации духовный лидер из Индии Шри Шри Рави Шанкар, которого называют "его святейшество" или "духовный гуру". Его учение построено на дыхательной технике - Сударшан-крия.

Во всем мире есть больше 10 000 центров этой организации, она охватывает около 370 млн. людей.

Айсте уверяет, что привлекательная информация о техниках - это только фасад, за ним кроется следующее: всем после окончания курсов показывают фотографию Шри Шри Рави Шанкара, а участники вводных курсов должны сказать друг другу "я принадлежу тебе". Женщина называет это частью техники вербовки.

Профессор университета Им. Витаутаса Великого, социолог и исследователь религий Милда Алишаускене сказала, что эта организация не говорит участникам своих занятий всю правду.

"Что мы видим в этой организации, так как и в других новых религиозных движениях, приходящих не знакомят с полной сутью организации. В данном случае говорят о дыхательной технике, йоге, но не говорят, что лидер организации вводит определенные практики", – заметила социолог.

Айсте сказала, что узнала о приходе организации в школы после того, как с этим столкнулась ее дочь. По словам женщины, занятия обставлены очень невинно - это просто дыхательная техника.

"На самом деле после вводного курса они должны показывать фотографию лидера. Не знаю, было ли это. Art-excelis - это уже начало вербовки", - поделилась опытом женщина, которая активно участвовала в этой организации, но спустя 7 лет взглянула на ее деятельность критически, а еще через 3 года покинула ряды ее членов.

"Я была фанатиком, ездила за учителем по всему миру. Была по 7 раз в год в Германии, я окончила очень много курсов, я знакома с этим не понаслышке, все пережила на своей шкуре", – уверяет Айсте, которая отмечает, что организации важно привлекать молодежь, чтобы было больше служителей.

Айсте рассказала, что после дыхательной техники идут курсы DSN - "делай что-нибудь сейчас". На этих курсах готовят так называемых учителей. Это жесткая часть обучения. Там применяют жестокие меры воздействия и даже наказания. После этой стадии идет стадия служения в ашрамах. Их в Литве нет. Ближайшие ашрамы находятся в Польше и Германии. В них членов организации используют не только физически, но и профессионально - они бесплатно работают в своей сфере.

На сайте rekvizitai.lt сказано, что в благотворительном фонде "Искусство жизни" работают 3 человека. В финансовом отчете за 2018 г. указано, что среднее количество работников было 1 человек. Указано, что в проектах организации участвуют волонтеры.

"Все очень ясно, это новая религиозная секта. Могу утверждать это на 100%. Есть много историй о разводах, поскольку ты идешь за гуру. Ты служишь. Была такая Мира из Беларуси. Она стала учителем, ездила (за гуру – Delfi). Боже мой, у нее были маленькие дети, а она уехала, оставив их. Там такое отношение, ты идешь служить, а все остальное - неважно", – предупредила Айсте.

На вопрос, почему она так много времени провела в организации, Айсте сказала, что там чувствуешь эйфорию, которую вызывают практики, а община становится частью твоей жизни.

Алишаускене сказала, что нет сомнений в том, что "Искусство жизни" относится к новым религиозным движениям.

"Почему я так говорю? Потому что у них есть харизматический лидер – Шри Шри Рави Шанкара, есть новая система обучения, есть община, которая растет во всем мире.

Есть членство первого поколения, это значит, что люди, участвующие в организации, пришли в нее, они не выросли в ней. Есть разница между тем, откуда пришли члены организации и куда они пришли. Многие из них положительно оценивают свою жизнь после прихода в организацию. В научном плане нет никаких сомнений, что это новая религиозная организация, движение", – констатировала исследователь, заметив, что ученые стараются избегать слова "секта" из-за его отрицательной коннотации.

DELFI пока не удалось связаться с членами организации ни по эл. почте, ни по телефону. Ранее в интервью Vakaro žinios президент "Искусства жизни" Даля Бальчюнене сказала, что они - не религиозная организация.

"Ни в коем случае. Мы - часть всемирной организации. Мы работает в 160-ти странах мира. Никакой деятельности, связанной с религиозными обрядами, у нас нет", – сказала Бальчюнене.

Алишаускене заметила, что организация вербует новых членов: "Конечно, она пытается привлечь новых членов, поскольку они гарантируют преемственность деятельности. Чтобы организация жила, нужны новые члены, это естественный социальный процесс".

Профессор отмерила, что в организации есть разные уровни вовлечения - одни ходят на занятия раз в неделю, другие становятся учителями, преданными последователями учения Шри Шри Рави Шанкара. Когда речь идет о взрослых людях - это вопрос их выбора. Иное дело - дети.

"Если эта организация будет претворять в жизнь какие-то программы в школах, это уже работа с несовершеннолетними. Возникает вопрос, знают ли родители, кто и что делает с их детьми? Родители отвечают за религиозное просвещение детей до 14 лет. Я считаю, у родителей есть право интересоваться, что это за организация, и решать, будут их дети участвовать в ее программе или нет", – сказала Алишаускене.

Она сказала, что понимает желание организации отмежеваться от религии, ведь в таком случае ее не впустят в школы.

Минздрав информировал DELFI, что проект "Искусства жизни" был выбран в ходе конкурса, условия которого утвердил глава Минздрава. На осуществление проекта выделили 79 755,88 евро. Всего в конкурсе участвовали 36 проектов и 20 получили финансирование.

Бальчюнене в интервью изданию Vakaro žinios сказала, что их услуги одобрили школы и родители учеников.

"Все родители подписывают согласие, все легально. С каждой школой договаривались отдельно. На встречах всегда присутствуют и педагоги. Они все видят и слышат. Может, были 1-2 отзыва, кому-то не понравилось. Но это не массовое явление. Это проект на деньги ЕС, проводят проверки", – сказала она.

Согласно проекту "Искусства жизни" на занятиях будут присутствовать больше 2000 детей в возрасте 8-13 и 14-18 лет.

Минздрав представил и список школ:

Вильнюсский район Пагиряйская гимназия,

Вильнюс Григишкская гимназия,

Укмергская школа технологий и бизнеса,

Вильнюсский район неменчинская гимназия им. Гедиминаса,

Вильнюсский район пабяржская гимназия Verdenės,

Вильнюсский район мариямпольская гимназия им. Мейле Лукшене,

Вильнюсский район Шумская начальная школа,

Вильнюсский район кальвяльская гимназия им. Станиславаса Монюшки,

Вильнюсский район майшягольская гимназия им. Великого князя Литовского Альгирдаса,

Вильнюс григишкская гимназия Šviesos,

Вильнюс Зеленая школа Вальдорфа,

Вильнюс Григишкская начальная школа,

Тракайская гимназия,

Тракайский район Рудишкская гимназия,

Тракайский район палукнисская гимназия Medeinos,

Тракай гимназия им. Витаутаса Великого,

Укмергская прогимназия Šilo,

Укмергская Пашиляйская прогимназия,

Укмергская Старогородская основная школа,

Укмергский район Тауенская гимназия,

Укмергская Ужупская основная школа,

Укмергская Основная школа Дукстинос,

Укмергский район Сесикская гимназия,

Укмергский район Видишкская основная школа,

Укмергский район Вепряйская основная школа,

Электренский район Семелишкская гимназия,

Швенченская прогимназия,

Швенченская гимназия им. Зигмаса Жемайтиса,

Швенченский район Адутишкская основная школа,

Швенченский район гимназия Žeimenos в Пабраде,

Ширвинтская прогимназия Atžalyno,

Ширвинтский район школа-многофункциональный центр Барткушкиса,

Шальчининкская гимназия Santarvės,

Шальчининкский район эйшишкская гимназия им. Станиславаса Раполениса,

Шальчининкский район бутримонская гимназия Аны Крепштул,

Шальчининкский район гимназия Šilo Балтои Воке,

Шальчининкский район тургельская гимназия им. Повиласа Ксавераса Бжостовскиса,

Шальчининкский район гимназия Элизы Ожешковской в Балтои Воке,

Тургельская гимназия Aistuvos,

Основная школа им. Миколаса Рудзиса Калесникай,

Вильнюсская прогимназия Sietuvos,

Вильнюсская прогимназия Žemynos,

Вильнюсская гимназия Juventа,

Вильнюсская школа Ateities,

Вильнюсская школа им. Симонаса Конарскиса,

Вильнюсская прогимназия им. Симонаса Даукантаса,

Вильнюсская гимназия Св. Христофора,

Тракайский район Лентварисская начальная школа,

Вильнюсский технический инженерный лицей им. Гедиминаса,

Вильнюсский район Зуюнская гимназия,

Вильнюсский район Веришкская начальная школа,

Вильнюсский район Кивишкская основная школа,

Вильнюсский район Рудаминская гимназия Ryto,

Вильнюсский район будвиджяйская гимназия им. Тадеушаса Конвицкиса,

Тракайский район основная школа им. Кястутиса в Старом Тракай,

Тракайский район основная школа им. Анджея Стельмаховского в Старом Тракай,

Тракайский район онушкская гимназия им. Домантаса Малинаускаса,

Тракайский район Биюнская школа-многофункциональный центр,

Ширвинтский район Гелвонская гимназия,

Вильнюс начальная школа им. Пранаса Машётаса.