Погода в Литве будет обусловлена циклонами

В понедельник ветер в Литве немного успокоится. Только в некоторых районах западный ветер останется сильным, порывы достигнут 15-17 м/с. Утром будет около 0, на взморье 2-4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 3-7 градусов тепла. Ночью во многих районах ожидаются небольшие осадки. Днем дождь возможен лишь местами. Утром велика вероятность гололеда.

Во вторник в Литву придет первая порция смешанных осадков. Утром и в первой половине дня возможен гололед. Ночью усилится юго-восточный ветер - до 15-18 м/с. Во многих районах ожидаются заморозки до 0-4 градусов, только у моря будет 1 градус тепла, днем 2-7 градусов выше нуля.

В среду зона низкого давления принесет смешанные осадки. Будет дуть южный, юго-западный ветер средней силы, только на побережье Балтийского моря порывы будут сильнее. Ночью будет около 0, поэтому сохранится опасность гололеда. Днем будет 3-8 градусов тепла.

В четверг циклон снова принесет осадки. Ветер ослабеет до 5-10 м/с. Ночью будет около 0, поэтому прогнозируют гололед. Днем снова воздух прогреется, на этот раз до 2-6 градусов тепла.

По мере приближения выходных, снова станут активнее атлантические циклоны. Будет ветрено, возможны осадки.