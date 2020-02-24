В Клайпеде учитель вместо урока выдала дозу ностальгии по советскому времени и хвалила Путина

"Боже, только бы он не ушел с поста, только бы еще остался". Так о Владимире Путине говорят не только в России. Учитель русского языка клайпедской гимназии Видуно Галина Ляхова во время урока не только нахваливала советское время, которого родившиеся в независимой Литве дети не видели, но и современную Россию с ее лидером. Ученики не выдержали и записали речь учителя.

Этой записью поделилась журналист Рита Милюте.

Пронизанные ностальгией заявления о бывших рабочих местах, школах, поликлиниках и бесплатных квартирах. И критика последних десятилетий – только "разваленные заводы". Между учителем и учениками завязалась дискуссия (на записи реплики учеников вырезаны). Вся дискуссия велась в странном ключе, как противостояние "ВЫ" и "МЫ" – по другую сторону оказались ученики.

"Хорошо, идет четвертое десятилетие вашей самостоятельности. А если бы не было ЕС, вы бы выжили?", – обращается к детям учитель.

Представители гимназии подтвердили DELFI, что записаны слова учителя русского языка Ляховой, которая у них работает с 2011 года.

По словам директора Арвидаса Гирдзияускаса, до сих пор никаких жалоб в адрес этого учителя в связи с такими заявлениями не поступало – ее оценивали как профессионала, опытного эксперта, ее воспитанники побеждали на разных олимпиадах.

"Поэтому нас эта ситуация очень удивила", – сказал Гирдзияускас.

Он отметил, что записанная дискуссия – вырвана из контекста. Слышны только слова Ляховой. Но учитель, которая несколько раз говорила, что не хочет развивать эту тему, потом сама к ней возвращается и все выдает еще более странные заявления.

"Вы еще не видели те заводы, которые развалили до основания. Сколько было рабочих мест! Какие школы в де-рев-нях, я же вам рассказывала. Как хорошо обеспечивали кабинеты. Были и фельдшерские пункты и поликлиники, все. Что сделали? Что построили? Да, я знаю, о чем вы хотите сказать.

"Хорошо, идет четвертое десятилетие вашей самостоятельности. А если бы не было ЕС, вы бы выжили? Все, я больше ничего не говорю. Ваши родители получили квартиры. Платили-не платили? Отвечайте! А меня раздражает, когда говорят: "они сами заработали".

Где заработали? Сколько они заплатили за эту квартиру? Сейчас, чтобы купить 2-комнатную квартиру, сколько денег надо? Примерно 50 000-60 000 евро. Знаете что, хорошо, давайте оставим это, каждый остается при своем мнении. Уже урок подходит к концу", – заявляет учитель. А потом идет критика в адрес тех, кто спрашивает о Путине.

"Мне не нравятся некоторые вот ваши высказывания. Когда завершится срок полномочий Путина? Иисусе, я говорю, Боже, только бы он не ушел с поста, только бы еще остался.

Тогда Россия могла бы полностью встать на ноги", – повторяет Ляхова популярный в России миф о том, что именно Путин поставил Россию на ноги, и говорит о развале "самой богатой страны" – СССР. Якобы даже во время дефицита "как-то получали и шубки, и шапки, и ботинки даже итальянские и французские".

Ляхова окончила Шяуляйский педагогический институт в 1974 году и проработала в школе 45 лет. До гимназии Видуно она работала в школе им. Евы Симонайтите.

"Ты правильно заметил, я – за Россию. И когда мне говорят, что там так или иначе, что там нет образованных людей, что там непонятно что происходит, мне смешно, – сказала Ляхова, а когда ученики стали расходиться, стала возмущаться их недовольством ее словами, – какой я предмет преподаю? Так о чем я должна говорить? Это вы посмотрите, какие у нас темы – Россия. Тогда будем заниматься по программе, никаких рассказов, никакой дополнительной информации".

Гирдзияускас сказал, что такие высказывания учителя идут вразрез с позицией гимназии, в программе ничего похожего нет.

"Поэтому мы можем расценивать это как личную позицию учителя", – заметил директор.

"Мы говорили с ней об этой ситуации, откуда такие темы. Тема была - Россия, у детей были вопросы, свое мнение, учитель объяснила и, видимо, перешагнула черту. Нас такая ситуация не радует, но мы ее решим, оценим, проанализируем и постараемся, чтобы дети должным образом ее поняли", – продолжил Гирдзияускас.

С директором связался и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. В комментарии под размещенной Милюте записью, он сказал, что это позор и поблагодарил учеников гимназии, "которые оказались сознательнее, патриотичнее, чем учитель, проявили гражданскую позицию". Мэр просил серьезно рассмотреть эту ситуацию.

"Несмотря на возраст педагога, ее квалификацию, опыт и другие обстоятельства, надо ясно ответить на все вопросы. Я думал, что урок был вынесен из ситуации с бывшим членом горсовета, а оказалось - нет", – писал Грубляускас, имея в виду Вячеслава Титова, который лишился поста за скандальные заявления (он обвинил партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийстве гражданских лиц).

Директор гимназии не сказал, как и когда оценят учителя прославлявшего советское время и Путина.

"Оценка обычно проводится в ходе бесед и дискуссий. Будут анализировать, разговаривать, будут говорить и с учениками, и с администрацией, учитель и сама должна будет оценить свое поведение и позицию.

Она очень сожалеет, что сложилась такая ситуация, говорит, что ее неправильно поняли, что фразы вырваны из контекста и не отражают всю ситуацию, которая была в классе, попробуем все выяснить", – сказал Гирдзияускас, отметив, что данная ситуация может стать хорошим уроком гражданственности для учеников.

"Другой момент – с таким мнением ученики сталкиваются и за пределами школы, поэтому они должны найти аргументы против, это серьезный урок гражданственности, попробуем его выучить. Мы должны учиться в ходе дискуссий, должны учиться аргументировать свою позицию, ученики должны учиться не осуждать, а высказывать свои аргументы", – сказал директор.