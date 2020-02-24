Украинцы считают Литву страной мечты – и вот основные причины

В Украине любят Литву. Украинцы хвалят нашу страну, нашу политику, экономику, говоря, что мы хорошо живем и признают, что завидуют нам. Журналист Delfi Ориюс Гасановас рассказал почему.

Неважно, в каком городе Украины вы будете – достаточно сказать, что вы из Литвы – и украинцы начнут нахваливать нашу страну. Нам это слышать непривычно, поскольку мало кто вообще в мире знает, где находится Литва, а тем более ее хвалит. Поэтому будьте добры, не перебивайте украинцев, которые хвалят Литву и говорят, что хотят жить так, как мы живем. Ведь это чертовски приятно. Давайте этим наслаждаться и радоваться этому!

Я своими ушами слышал, как некоторые литовцы начинают спорить с украинцами и доказывать, что проблем в Литве больше, чем в Украине. Слышал это на киевском рынке, где одной продавщице мужчина из Сувалькии (судя по акценту) говорил, что наши политики еще хуже чем у них, а экономика Литвы - гнилая. Женщина не могла поверить его словам, три раза переспросила, правда ли это. Чем все закончилось, я не знаю – ушел, но я убежден, что этот господин погорячился. Не ценит он то, что у него есть, а должен бы.

Этот мой текст будет патриотическим, а то, о чем буду писать - элементарно, поэтому не всем почему-то понятно. Возможно, мы зациклились на рутине, может, чего-то не замечаем из того, что в Литве меняется к лучшему.

То, что за 30 лет независимости Литва значительно шагнула вперед, я всегда рассказываю школьникам и студентам, которых посещаю в разных частях нашей страны. Многие приходят на встречи с вероятно навязанным родителями и дедушками-бабушками мнением. Юноша мне говорит: "В Литве очень плохо, поэтому я уеду". А я спрашиваю: что именно плохо? Он говорит: "Работы нет, зарплаты маленькие". Я ему: а ты искал работу? Говорил о зарплате?

Я показываю молодежи фотографии из разных стран мира, где по-моему – хуже, чем в Литве и сравниваю с тем, что когда-то и у нас было несовершенно. Но поколения меняются, появляется больше культуры, толерантности, может, мы больше читаем, интересуемся, ну и требуем перемен от власти – поэтому движемся вперед.

Сначала я показываю пляж в Одессе – на главном курорте Украины, где люди и загорают и купаются среди мусора. Никого там не удивляет, что в воде плавают пластиковые бутылки, и что на песке лежат жестяные банки и пачка от сигарет с окурками. Молодежь, увидев эти кадры, морщится. Тогда я им рассказываю, что лет 20 назад так было и в Вильнюсе, я помню, как ездил с семьей на озеро Салотес, за Пилайте. Мы лежали на берегу озера, а рядом валялся такой же мусор, и это никому не мешало. Сейчас разразился бы скандал, люди выложили бы фото в социальные сети, отметили бы мэра и спрашивали бы у него, почему там лежит мусор. Поэтому у нас такого мусора уже нет. А в Одессе есть. Это лишь одно, за что в Украине хвалят Литву.

Чтобы было легче понять, почему мы кажемся страной мечты – упомяну и несколько смешных и несколько серьезных причин, которые называют люди.

В Украине популярно друг друга поучать и упрекать в том, чего культурные люди за границей не делают. Одна из популярных фраз: "Мы хотим в Европу, но ведем себя не так, как в Европе".

Один пример был очень неожиданным для меня. Говорят: "У нас в Украине многие мужчины идут по улице и сморкаются. Но не в носовой платок, а просто зажимают одну ноздрю и сморкаются на тротуар".

Я вспомнил, что прежде и в Литве такое бывало. Но кажется этого уже нет или почти нет. В Украине это стали замечать и стыдить таких некультурных мужчин.

Хочешь-не хочешь, но основная причина, по которой украинцы хвалят Литву – неромантичная, она упирается в деньги. Деньги нужны всем.

Не первый год украинцы едут в Литву на заработки. Таксисты, повара, строители, парикмахеры, можно перечислять долго. Некоторые люди в Литве удивляются – чего же сюда едут украинцы, видно из-за войны. Не буду отрицать, есть те, кто бежал из Донецка и окрестностей. Но многие едут оттуда, где нет войны, их жизни ничто не угрожает. Украинцы бегут к нам, поскольку посчитали, что здесь заработают в 2-3 раза больше.

В Украине люди из уст в уста передают - в Вильнюсе можно заработать 800-1000 евро в месяц. И если кто-то оформил документы и уехал, то у него начинают просить о помощи и другие. Кстати, у наших туристов местные нередко спрашивают – нет ли для них в Литве какой-либо работы? Не удивляйтесь, если услышите такой вопрос.

Вы спрашиваете, какие зарплаты в Украине? Таксист Николай, которого я часто вызываю, когда езжу по окрестностям Киева, сказал: в месяц зарабатывает 400 евро. Если работает без выходных иногда зарабатывает 500. Это большие деньги, на которые он содержит семью.

Вот подходит ко мне в центре Киева женщина, которая всю жизнь работала уборщицей на одной фабрике, и жалуется, что у нее нет денег на еду, ее пенсия 1600 гривен, или 60 евро. Она не просит у меня денег, просто рассказывает, как ей тяжело. Узнав, что я приехал из Литвы, хватается за голову, осеняет себя крестным знамением. "Вот вы там хорошо живете, у вас все есть", – говорит она. Дочь этой женщины работает в Польше, на швейной фабрике. Но бедствующей матери помочь не может, ей надо содержать двоих детей.

Еще одна причина зависти украинцев – борьба с коррупцией в Литве.

С завистью о Литве говорит Татьяна, гид, которая водит туристов по бывшим владениям экс-президента Виктора Януковича. Ее удивляет, как мы боремся с коррупцией. "У вас там всех бандитов переловили", – говорит мне она. Я не могу лгать и говорю, что еще не всех, что борьба продолжается, бывают скандалы. "Вы радуйтесь, каждому скандалу радуйтесь. Ведь кто-то делает свое дело и ловит нехороших людей, страна понемногу очищается. А у нас ничего не происходит, в политику лезли и лезут бандиты", – сказала она.

Татьяна знает, что в Литве практически невозможно подкупить полицейских. "У вас там снимают всех, нет возможности дать им взятку", – сказала она, заметив, что читала об этом в украинских СМИ. "Снимают", - сказал я и похвалил молодых полицейских. "Завидую, это просто фантастика", – сказала женщина.

Молодежь завидует тому, что Литва является членом Евросоюза. И причина этой зависти - не политическая. Они завидуют возможности свободно передвигаться по ЕС и даже в США без виз.

В своих текстах я упоминал, что в Одессе девушки легкого поведения стараются получить европейский паспорт, их привлекают граждане Литвы. Цель одна – вступить в брак. Европейский паспорт открывает перед ними много дверей. Бедные те, кого после свадьбы бросают. Чаще всего безо всякого развода, просто говорят, что "охладели чувства, давай сделаем перерыв, я еще вернусь". И уезжает красавица в Германию или Англию.

Мне странно писать об этом, но среди украинской молодежи распространен слух о том, что Литва - очень толерантная страна, что мы толерантно относимся к разноцветной одежде и хитрым прическам. Я сначала удивился, поскольку в Украине, особенно в Киеве и Львове, видел немало людей в яркой одежде. Но выяснилось, что такую одежду позволяют себе только самые смелые. "У нас странно смотрят на людей в яркой красочной одежде, особенно если экспериментируют юноши. Их оскорбляют, над ними смеются", – сказала Дарья, работающая в магазине.

По сравнению с Украиной, Литва далеко шагнула в сфере транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро – в большинстве городов все это в очень плохом состоянии, кажется, с советского времени ничего не меняется.

Не надо забывать и таксистов в аэропорту. Тут надо вспомнить тех мошенников, которые из года в год ловили в Вильнюсе наивных приезжих и брали с них огромные деньги. Я надеюсь, время их царствования навсегда прошло. Сам я таких в Вильнюсе не встречаю, а раньше были – только выйдешь из аэропорта, они тут как тут.

В Киеве и в других городах Украины все это еще есть. Только прилетают туристы – их как саранча обступают таксисты и предлагают отвезти в центр за большие деньги. В 3-4 раза дороже, чем реальная цена. Нормальным жителям Украины стыдно за таких таксистов.

Нагло обманывают и на рынке, на некоторых рынках торговцы намеренно не пишут цены, чтобы туристам называть, какую вздумается. Чем вы лучше одеты – тем выше будет цена. Поэтому если вы решили что-то купить на рынке, выучите хотя бы несколько фраз на русском языке, делайте вид, что все понимаете, тогда, возможно, вас не обманут.

Украинцам кажется, что Литва - как Англия и Германия, что она неузнаваемо изменилась после советского времени.

У них и по телевизору иногда показывают, какой сейчас красивый Вильнюс, какая прекрасная Паланга летом. "А у нас бардак", – тяжело вздыхает торговка в городе Белая Церковь.

Я посочувствовал ей и рассказал, что у нас тоже в первые годы независимости долго плакали, долго шли к тому, что сейчас есть. Ей эти слова понравились. Сказала, что будет жить с надеждой в сердце.

Украинцы, которые хвалят Литву, нисколько не преувеличивают. Мы просто сами не всегда замечаем, чем можем гордиться. А надо бы.

Знаете, чему мы могли бы научиться у французов? Это достаточно высокомерный народ, они очень любят свою страну, хвалят ее, если куда-то едут. Но не всегда. Дома же – протестуют и требуют хороших условий, выплат и т.д. Но за границей, когда французы путешествуют – всегда хвалят свою страну. Так и мы должны поступать. Дома можно позлиться, поворчать. Но в Украине или в другой стране – надо радоваться тому, в какой фантастической стране мы живем.