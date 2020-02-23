Инцидент в самолете: пассажир отказался следовать требованиям, потому что они не были озвучены по-русски

Один пассажир, летевший на самолете Wizzair из Львова в Вильнюс в пятницу, заставил не только членов экипажа, но и пассажиров чувствовать себя некомфортно. Мнениями об инциденте они делились в своих социальных сетях.

Вот как Мариюс Величка, который летел вместе, написал на своей странице:

"ПРИОРИТЕТНАЯ ВЫСАДКА - или когда вы хотите выглядеть крутым перед бортпроводницами. Во время сегодняшнего полета на самолете Wizz Air по маршруту Львов-Вильнюс какой-то гражданин возмутился, что ему не объяснили требования безопасности на русском языке. Стюардессы объяснили ему, что инструкции по полетам Wizz Air даны на английском языке, а в данном случае дополнительно на литовском, как и рейс следует в Вильнюс. Поскольку стюардесса знала русский, ему лично она объяснили и по-русски. Гражданин продолжал возмущаться, еще и нецензурно, мол почему не всем объяснили и не во всеуслышанье. Его попросили вести себя подобающе - он отказался. Он объяснил, что знает свои права и что сейчас всем БУДЕТ. Стюардесса поняла, что имеет дело с настоящим ВИП-клиентом, и по прибытии в Вильнюс заказала для него ПРИОРИТЕТНУЮ ВЫСАДКУ. Мы все терпеливо ждали, пока настоящий ВИП выйдет".

Когда Delfi связался с М. Величка, он подтвердил, что такой инцидент действительно имел место. Мариюс сидел в передней части самолета, а неспокойный пассажир был в задней части самолета. О том, что что-то происходит, Мариюс понял из поведения бортпроводниц. По словам мужчины, они начали выглядели рассерженными и нервными. Позже М. Величка услышал, что пассажир отказывается пристегивать ремень безопасности, пока стюардесса не озвучит инструкцию публично не только на английском, литовском, но и на русском языке.

Из разговора стюардесс, М. Величка понял, что только после того, как мужчине пригрозили, что вызовут полицию, а рейс отложат, он согласился с требованиями и успокоился. Однако, когда самолет взлетел, мужчина продолжал говорить, громко крича, снова спрашивая, почему инструкции по безопасности также не были озвучена на русском языке.

Лина Бейшине, руководитель коммуникационных проектов аэропортов Литвы, сказала Delfi, что полицейский экипаж ожидал пассажира, когда самолет приземлился в аэропорту Вильнюса.