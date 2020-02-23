Исследовавший жизнь эмигрантов Ориюс Гасановас назвал две причины, по которым литовцы все еще уезжают

Литва исчезает - такие печальные прогнозы недавно были предоставлены Организацией Объединенных Наций (ООН). Это подтверждает и посол путешествий Delfi Ориюс Гасановас, который сказал, что литовцы по-прежнему эмигрируют, не опасаясь даже самой черной работы.

"Литва может измениться до неузнаваемости за 30 лет: пугающие прогнозы ООН - не из пальца высосаны", - такая публикация появилась на Delfi несколько дней назад. О. Гасановас, журналист и путешественник в передаче "Вы серьезно?" сказал, что прогнозы ООН не были новостью.

"Я уже 7 лет пишу об этом, что Литва исчезает и люди уезжают, но появляются новости о том, что приехало больше людей, чем уехало, - сказал О. Гасановас. - Грустно, очень грустно."

О. Гасановас говорит, что литовцы по-прежнему эмигрируют и не боятся черной работы. "Те, кто уезжает сейчас, в этот момент, едут на самые простые работы. Основной тенденцией сейчас является Норвегия, - сказал журналист. - Сейчас многие возвращаются из Англии".

Путешественник подчеркнул, что действительно существует тенденция к возвращению, но только из Великобритании. "Некоторые возвращаются, другие все еще ездят, но люди возвращаются именно из Англии", - сказал О. Гасановас.

А какую работу делают эмигранты в Норвегии? "Рыбные заводы, нефтяные вышки, - сказал О. Гасановас. - Работая на нефтяной вышке - такая экзотическая и хорошо оплачиваемая работа".

Правда, гость передачи "Вы серьезно?" не скрывал, что литовцы до сих пор выполняют ту работу, которая очень тяжела физически. "Там есть очень холодные комнаты, что рыба не портилась, - рассказал журналист о тонкостях работы на рыбных фабриках. - Тяжело там. Они жалуются на боли в костях, суставах. Это сложно, но ведь едут".

О. Гасановас также поделился собственным опытом, когда его в спортзале остановил человек и сказал, что его передачи поощряют людей эмигрировать. "Я говорю: с другой стороны, почему сотрудники ушли, из-за моей программы? Проблема мне кажется совсем другой. Во-первых, какие-то неприятности в государстве, во-вторых, - возможно, им платили плохую зарплату".

По его словам, выбрать, где работать и жить, можно всегда.