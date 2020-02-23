История из литовской провинции: из неожиданных деталей заметили, что детские деньги увеличились

"Алкоголь - не выбирает. Такие проблемы, как алкоголь, насилие - они не зависят от социального статуса или места жительства", - так сказала Довиле Шакалене в передаче "День на Delfi" и утверждала, что в Литве семьям по-прежнему сложно получить необходимую помощь, а качество услуг крайне низкое.

Согласно данным Департамента полиции, опубликованным в понедельник, у родившей дома женщины (1981 года рождения) было обнаружено 2,65 промилле.

Она и новорожденный были госпитализированы. Гедас Батулевичюс, начальник Вильнюсского городского отдела защиты прав детей, заявил журналистам в понедельник, что в данный момент специалисты по правам детей общаются с медиками и женщиной, пытаются разобраться с ситуацией.

В передаче Delfi Д. Шакалене поделилась примером, который, по ее словам, доказывает, что детские деньги могут использоваться неправильно. Более того, политик говорит, что система работает неправильно.

Dovilė Šakalienė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

"Конечно, из одного примера нельзя делать выводы, но я хотела бы поделиться им. Одна учительница начальной школы из деревни, центрального региона Литвы, сказала, что мы заметили, что детские деньги увеличились, поскольку родители-алкоголики в семьях начали покупать более дорогое вино в местном магазине. Мне кажется, это очень хороший ответ на вопрос о том, насколько эффективным было автоматическое увеличение детских денег, когда основной проблемой является качество услуг и их доступность, так что семья, переживающая кризис, может столкнуться с проблемой. Кроме того, ей не придется платить слишком много или ехать куда-то далеко", - сказала Д. Шакалене.

Если ситуация не изменится, мы будем говорить о тех же проблемах в будущем, отметила политик и сказала, что ситуация выглядит довольно безнадежной.

"Мы очень часто разделяем проблемы и не видим общей картины. Кроме того, то, что произошло от этой глупой налоговой реформы, от этой имитации, сегодня нам не хватает сотен миллионов, чтобы создать систему государственного сектора, который обеспечивает создание всех услуг, которые должны предоставляться семьям. Пока вся эта система будет гнить , мы встретимся еще в течении 10 лет, вместо меня придет кто-то другой и скажет то же самое. Все немного безнадежно", - сказала она.

Д. Шакалене утверждает, что такие несчастья, когда детей рожают пьяные женщины, - откладываются, и нам по-прежнему не хватает ее профилактики.

"Я хотела бы разделить две вещи. Один момент, который нам действительно нужно увидеть, - это проблемы, которые укоренились.

Kristina Pocytė, Dovilė Šakalienė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В большинстве случаев, когда мы слышим о таких ситуациях, говорят, что в семье тоже есть другие дети, тогда возникает вопрос, каково состояние этих других детей, пила ли мать, когда была беременна ими, другими словами, у нас есть много проблем, которые не рассматривались в течение многих лет и теперь начинают решаться небольшими шагами", - сказал политик.

"Мы только начинаем исправлять ситуацию с не идентифицированными проблемными семьями. Другое дело, что система профилактики все еще не функционирует должным образом", - добавила собеседница.