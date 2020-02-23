Источники: в Брюсселе появилась надежда найти компромисс по бюджету ЕС

Лидеры Евросоюза (ЕС) в пятницу в Брюсселе начали согласование компромиссного предложения по новому бюджету Сообщества на 2021-2027 годы, однако пока остается не ясно, удастся ли утвердить его в ближайшие дни.

По данным BNS, главы Балтийских стран обсудили вероятный компромисс в пятницу после обеда на отдельной встрече с премьерами Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции – стран, которые называют "бережливой четвёркой" и которые жёстче других требуют урезать расходы.

"Утром казалось, что шансов почти нет, но сейчас зажглась какая-то надежда", – сказали BNS источники, информированные о ходе переговоров.

В соответствии с компромиссным предложением, общий бюджет может быть урезан примерно на 20 млрд евро, некоторые программы могут быть пересмотрены.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель должен внести новое предложение для обсуждения лидеров стран в пятницу вечером.