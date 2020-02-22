Водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров

Новые мобильные радары, которые вызвали панику в среде водителей, могут оказаться не столь действенным средством борьбы с лихачами. Утверждают, что водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров.

Новые радары в Литве появились с начала 2020 года. Выяснилось, что полицейские могут ставить их в любом месте и не требуется отмечать это место какими-либо знаками.

Однако, похоже водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров – в магазинах раскупают детекторы, распознающие сигнал новых радаров и предупреждающие о них водителей, сообщают "Новости" канала LNK.

Выяснилось, что эти антирадары улавливают мобильные радары.

Представитель одной из компаний, поставляющих такие антирадары, Жильвинас Малинаускас сказал, что их приборы фиксируют и новые мобильные радары.

"Радар фотографирует номер автомобиля, он может сделать это на расстоянии около 50 метров. Антирадар фиксирует лазерный луч на расстоянии 500 м, у водителя есть 400 м для снижения скорости", – сказал Малинаускас.

Мобильные радары вызвали большой ажиотаж среди водителей, поэтому неудивительно, что антирадары, улавливающие их пользуются большим спросом. Их продажи выросли в три раза.

Утверждают, что это легальные приборы.

"Они легальные – они соответствуют дорожному знаку, а дорожный знак предупреждает нас, что скоро будет радар, надо сбавить скорость. Такова функция прибора", – сказал Жильвинас Кульвинскас, представитель Topo centras.

По словам специалистов, не все антирадары фиксируют новые мобильные радары, поэтому их не советуют приобретать. Говорят, что дешевые антирадары "не видят" мобильные радары, а те, что стоят 400 евро "видят", но нет стопроцентной гарантии, что они сработают.

"В большинстве случаев антирадар фиксирует мобильный радар на расстоянии 150-170 м, поэтому, если водитель значительно превышает скорость, антирадар ему не поможет", – считает Освальдас Орда, глава компании Radijo ryšio sistemos.

Полиция также рекомендует концентрироваться на безопасном вождении, а не на поиске подходящего прибора.

"Наверное, для водителей намного важнее безопасное вождение, а не превышение скорости, лучше беречь себя и окружающих, а не заниматься поиском каких-то приборов, которые помогут избежать ответственности за превышение скорости", – сказал представитель полиции Рамунас Матонис.

Несмотря на то, что в Литве подобные антирадары использовать можно, в некоторых странах ЕС, например, в Латвии и Эстонии, они запрещены.