За оставленный в лесах мусор в Литве предлагают ввести конфискацию автомобилей

Несмотря на то, что жителей Литвы постоянно призывают не мусорить и ежегодно проводят акции по уборке мусора, во время которых собирают тонны разных отходов, леса по-прежнему засорены, пишет Ūkininko patarėjas.

В леса некоторые жители Литвы вывозят не только бытовые отходы, но и крупногабаритный, строительный мусор, старую резину, пластик и другие вредные отходы. Действующие в Литве штрафы таких людей не отпугивают, поэтому в стране предлагают ужесточать наказание за неправильную утилизацию отходов. Предлагают ввести конфискацию транспортных средств, на которых вывозят мусор.

Член парламентского Комитета по защите окружающей среды Айсте Гедвилене подготовила соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КАП).

"В КАП предусмотрены значительные штрафы за загрязнение окружающей среды, которые грозят людям, вывозящим мусор в леса, но видно, что они не выполняют превентивную функцию – они не пугают людей, поэтому в лесах полно мусора", – сказала Гедвилене.

Ее озабоченность разделяет Государственное лесничество, региональные отделения которого в 2019 году на всей территории страны собрали 700 тонн крупногабаритных и бытовых отходов. По словам представителя лесничества Сандры Тринкунайте-Римкене, из них 100 тонн - старая резина, количество которой увеличивается каждый год весной и осенью. Это значит, что около 3000 водителей авто ненужную резину выбрасывают в лесах.

Председатель Литовской ассоциации владельцев леса Альгис Гайжутис видит лишь один выход - ужесточение наказаний за вывоз мусора на природу.

"Владельцы лесов много лет говорят об это проблеме. В советское время в небольших городах и в деревнях не было мусорных контейнеров, некуда было девать отходы, поэтому люди привыкли все просто вывозить в лес. Такая "культура" сохранилась. И несмотря на то, что самосознание людей растет, но не так быстро, как хотелось бы. Особенно много резины в лесах появилось после пожара в Алитусе, когда начались проверки нелегальных складов. Зачастую так поступают компании", – сказал Гайжутис.

Гедвилене предлагает ввести конфискацию автомобилей, на которых нарушители привозят мусор в неположенное место. Как в случае с конфискацией транспортных средств у браконьеров - незаконно ловящих рыбу или отстреливающих животных.

Депутат напоминает жителям, что строительные и крупногабаритные отходы можно бесплатно или за незначительную плату сдать на специальных площадках. Старую резину можно отдать компаниям, которые торгуют покрышками. Эта услуга бесплатная, если человек сдает столько покрышек, сколько покупает. Резину можно оставить и в автосервисе, где ее меняют. Принимают ее и на площадках для крупногабаритного мусора.

"Парадокс в том, что вместо того, чтобы увезти мусор на специальную площадку, люди везут его в лес. А если в лесу появляется один мешок мусора, вскоре там появляется и второй, и третий. Появляются горы мусора", – сожалела депутат.

По мере приближения весны лесники просят жителей вести себя ответственно и не вывозить мусор в леса. За загрязнение окружающей среды грозят не только штрафы, но и иски - требование возместить нанесенный природой ущерб, а если парламент Литвы одобрит новый порядок - конфискация автомобиля.