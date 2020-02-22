Представитель профсоюза рассказал о мрачных фактах: за 4 месяца водителю в Литве заплатили 700 евро

В литовских СМИ все чаще появляется информация о рабском труде водителей большегрузных машин. Председатель Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас рассказал в передаче на Delfi, что один водитель не смог ответить на вопрос, когда он в последний раз ел, а за четыре месяца получил всего 700 евро.

В начале передачи собеседник заверил, что одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются водители, – языковой барьер и незнание своих прав. Некоторые случаи, по словам представителя профсоюзов просто-напросто не поддаются никакому объяснению с точки зрения здравого смысла.

"Когда говоришь об условиях работы водителей, надо, наверное, начинать с того, что даже Комиссия по трудовым спорам на заседании две недели назад признала, точнее, Соцмин признал, что в Литве существует параллельная оплата труда. Одно дело, о чем договорились и что записали в трудовой договор и в закон. Другое – соглашения на словах", – сказал Цузанаускас.

"Проблема, с которой сталкиваются люди - языковой барьер. Второй момент – незнание Трудового кодекса, незнание того, что предложения об оплате труда начинаются с агентств, отвечающих за трудоустройство. Все корни там", – прибавил он.

Цузанаускас смело заявил, что сейчас в Литве процветает современное рабство. Он назвал еще один шокирующий факт – некоторые работодатели требуют, чтобы работники платили им, работодатели берут деньги с работников, так появляются неучтенные доходы.

"У нас процветает современное рабство. Это надо признать. Пока мы не признаем, что существует реальная проблема, не сможем ее решать. Например, литовские водители получают документы на литовском языке, но сильной стороной остается работодатель, если речь идет о трудовых отношениях. Документы передают путем моббинга, работники обязаны их подписать, иначе тебя просто выбросят на улицу", – сказал собеседник.

Он признал, что есть сотни дел и жалоб водителей. "Уже сейчас у нас есть 600 дел. В них – заявления водителей. Одно дело, когда речь идет о тех же условиях труда, другое - когда говорим о том, что работодатели взимают деньги за рабочее место – от 300 до 1000 евро".

В передаче на Delfi Цузанаускас поделился историей, которая показывает, как используют работников некоторые компании.

"Например, повторю: у нас есть прекрасное ЗАО Avima. Мы говорили с работником, который за 4,5 месяца получил 700 евро, столько ему перевели. В последний раз, когда он выехал на работу 9 января, до сего дня ему перевели 200 евро, он работал в Европе. Когда я спросил у него, когда он последний раз ел, он не смог ответить. Он рассказал, что в одном месте были проблемы с тягачом и он задержался там на 1-3 дня.

Местные повезли его в кафе и там накормили, а на следующий день отвезли домой и дали возможность умыться – вот такие условия работы в литовских компаниях. Когда мы говорим о пакете мобильности или других директивах, это уже последствия таких действий. Если говорить о Vlantana Norge, которая недавно была ликвидирована, как и о том, из-за чего это случилось, то именно из-за того, что в Норвегии службы провели опрос работников и увидели, что были соглашения, не то, что требуют норвежские законы, платили не так, как надо было, было указано, что зарплаты будут в два раза меньше и платить будут, как хотят. Именно в этом суть, все это должны услышать, они пытались сделать так, как делают в других местах, платить, как хотят, но в Норвегии есть законы, их службы смогли это сделать: наказали компанию – лишили лицензии на работу в Норвегии. Тут нет никакого чуда", – сказал Цузанаускас.

Мало того, работники, которые осмелились рассказать об условиях труда, сейчас уже вероятно не смогут работать в Литве.

Среди работников говорят, что есть "черный список" – если обращаешься, чтобы защитить свои права, в комиссию по трудовым спорам или профсоюзы, то больше работать водителем в Литве не сможешь. Это еще один психологический момент, которым манипулируют. С одной стороны правила ЕС, с другой - все равно делают, что хотят", – сказал Цузанаускас.

Он назвал и самую большую неуплаченную водителю сумму: "Самая большая задолженность - 10 000 евро за 5 лет, примерно так".