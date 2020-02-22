Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта

Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО) планирует обратиться в Министерство иностранных дел Литвы, чтобы оно сделало все возможное для зачисления российского предпринимателя Евгения Пригожина и его имущества в "черном списке" Евросоюза. В передаче "День на Delfi" депутат Довиле Шакалене заверила, что очень важно, чтобы самые важные вопросы, связаны с лицами, представляющими опасность для Литвы, решались на уровне ЕС. Очевидно, что самая большая опасность возможна в том случае, если мы не будем знать, кто мог приехать в Литву, тогда в случае опасности Литва стала бы настоящей линией фронта.

Политик подчеркнула, что эта проблема нуждается в скорейшем решении.

"Один момент- список нежелательных лиц составляет Департамент миграции, которому соответствующие фамилии предлагают разные ведомства. Это и МИД, и ДГБ, а департамент ставит отметку около этой фамилии, например, отмечает в регистре, что это нежелательное лицо в Литве, въезд в страну ему запрещен.

Второй момент – мы хотим, чтобы господин Пригожин был в санкционном списке Евросоюза, чтобы это было не национальное решение, а решение ЕС. И второй момент, что очень важно, чтобы это было связано не только с самим человеком, но и его имуществом", – сказала Шакалене.

По ее словам, граница Литвы может быть очень опасным местом.

"Мы должны сделать так, чтобы наши ведомства оперативно обменивались информацией, и располагали всей необходимой информацией, а некоторые из них занялись бы активным лоббизмом в ЕС, чтобы этих людей и их действия и военные группы понимали как угрозу для нас. Мы - граница, по сути можем стать линией фронта, поэтому это опасно для всего ЕС.

Что касается наших национальных компаний, это небольшой спектр компаний, например, если говорить о случае Пригожина, по сути в Литве есть лишь одна компания, у которой есть сертификат на предоставление подобных технических услуг, какие нужны самолетам подобного типа. Да, это одна компания, с которой мы должны работать. Должны ли мы сразу наказывать и применять санкции, мне кажется, в данном случае мы должны это выяснить", – сказала она.

Другой член комитета, консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что на следующей неделе КНБО будет рассматривать предложение "обязать МИД применить санкции в отношении господина Пригожина".

В среду комитет выяснял, с какой целью в конце января самолет Пригожина прилетал в Вильнюс.

Кащюнас рассказал Delfi о самом Пригожине. "Это человек, в отношении которого действуют санкции департамента США. В первую очередь за то, что была создана "фабрика троллей", которая влияла на президентские выборы 2016 года в США.

Это причина, по которой США ввели санкции, но еще более важно, что этот человек из так называемой частной военной группы "Вагнер", которая участвовала в различных военных действиях в Сирии и участвовала в убийствах на территории той же Украины. Это еще важнее. Мне кажется странным, что ЕС не ввел санкции в отношении этого человека", – сказал политик.

Сам Пригожин в Литву не прилетал, но нынешняя ситуация, по сливам Кащюнаса, шлет союзникам плохую весть.

"Его не было – был самолет, но санкции США распространяются и на имущество. На этот самолет санкции распространяются, если бы он прилетел в какой-то аэропорт США, он бы оттуда уже не улетел. Надо помнить, что это наши стратегические партнеры. Как мы сейчас смотримся, ведь в Литву этот самолет прилетел не в первый раз. Мы напоминаем такую мастерскую для техники основателя группы "Вагнер". Я не думаю, что это солидное в глазах союзников.

Пока МИД ничего не предпринял, чтобы Пригожина внесли в санкционные списки ЕС. На следующей неделе такую рекомендацию рассмотрит КНБО. Гавный момент - прилагать усилия для введения санкций на европейском уровне", – сказал Кащюнас.

Он отметил, что нынешний порядок, при котором в Литву может прилететь любой самолет - одна из угроз, Литва не должна забывать об этом.

"В литовские аэропорты может прилететь любой самолет, например, Исламского государства. Людям наверное попасть на территорию Литвы будет сложно, тут мы контролируем ситуацию, но, самолет может прилететь любой", – сказал депутат.