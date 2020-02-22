Погода: прогнозируют сильный ветер и смешанные осадки

В субботу к Литве с запада приблизится мощный циклон. Облачность увеличится, небольшие осадки до полудня возможны разве что в Алитусском и Вильнюсском округах. Во многих районах ожидаются осадки, в основном это будет дождь, но время от времени будет идти мокрый снег. В Жемайтии ожидаются обильные и интенсивные осадки.

По мере распространения зоны осадков разыграется юго-западный ветер – порывы ветра составят 15–20 м/с. На западе после обеда ветер местами усилится до 21–23 м/с, вечером на взморье до 25-26 м/с.

Температура будет от 3 градусов тепла на востоке до 7 градусов тепла на взморье и в Таураге.

В ночь на воскресенье осадки - как дождь, так и снег - ожидаются время от времени. Они будут кратковременными. Местами возможны грозы. Будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер. Порывы ветра будут достигать 17–22 м/с, ночью местами 23–26 м/с. Температура ночью будет 1–4 градуса тепла, днем 3–6 градусов тепла.

В понедельник по мере удаления циклона погода улучшится – ветер успокоится, осадков станет меньше.